ساعات Bvlgari تحصد أبرز جوائز 2020في جينيف

منحت لجنة Grand Prix d’Horlogerie de Genève جائزتي Jeweler of Time لعلامة Bvlgari، بحيث أشادت هيئة المحلفين بروح الدار المبتكرة بالإبداع المطلق. يعتبر تقديم هذه الجوائز كإعتراف بالأسلوب الإيطالي والأناقة الممزوجة بخبرة صناعة الساعات السويسرية وأعلى المهارات الإبداعية.

الجديدة. وقد تمّ اختيار خمس ساعات من Bvlgari من أصل ستة من قبل لجنة تحكيم GPHG ، وهو حدث فريد من نوعه، إذ نالت الدار أكبر عدد من أصوات لجنة التحكيم في نسختها 2020

الجائزة الأوّلى كانت Chronograph Watch وحصلت عليها Octo Finissimo Chronograph GMT التلقائية، وهي أيقونة الرقم القياسي العالمي الخامس التي تم تقديمها على التوالي في غضون خمس سنوات من Bvlgari.

كما منحت جائزة الساعات والمجوهرات لساعة Serpenti Misteriosi Romani محتفلة بإبداع فريد من نوعه. إذ يظهر هذا النموذج الاستثنائي خبرة الصائغ المطلقة ويمنحها شكلا متلألأ. هذا وتعدّ Serpenti Misteriosi Romani أ غلى ساعة راقية على الإطلاق، حيث يبلغ سعرها حوالى مليوني يورو.

و تترصع هذه "الساعة السرية" بعدد كبير من الأحجار الكريمة، فرأس الأفعى مزين بياقوت سريلانكي من عيار 10 قيراط، في حين أنها تحتضن أكثر من 60 قيراطًا من الماس و 35 قيراطًا من الياقوت. يعكس هذا التصميم الرائع جذور بولغاري الرومانية ، التي تمثل رمزاً للمصارعين القدماء و[المجوهرات القديمة](صيحات مجوهرات وأكسسوارات قديمة تعود لتبرز في صيف2020!).

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وأخيراً، تمثل الاختيارات المميزة للجنة تحكيم Grand Prix d’Horlogerie de Genève، اعترافا عالمياً بالأفضل في عالم الساعات تماما كجائزة الأوسكار في عالم السينما.

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