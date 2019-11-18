تعرفي على علامة المجوهرات التي تعشقها النجمات.

الصيحات تأتي وتذهب (وقد تعود مرة أخرى) ولكن هناك بعض العلامات التجارية التي تمكنت من الصمود أمام اختبار الزمن، إحدى هذه العلامات التجارية هي علامة "سيدني إيفان Sydney Evan" للمجوهرات والتي يعشقها المشاهير والمصممون منذ 15 عامًا.



إذ تقدم العلامة مجموعة واسعة من المجوهرات الفاخرة بتصاميم بسيطة وغير ملفتة، من مجوهرات الألماس الساحرة، إلى القطع البارزة، ولا عجب أن هذه العلامة التجارية هي ماركة المجوهرات الرئيسية على السجادة الحمراء منذ فترة طويلة.

واحتفالاً بمرور 15 سنة منذ افتتاح العلامة التجارية، ثم إطلاق تشكيلة مكونة من 15 قطعة من القلادات والأساور بموديلات متنوعة، وقد رصدنا مؤخرًا مجموعة من النجمات الشهيرات وهن يرتدين مجوهرات علامة "سيدني إيفان" على السجادة الحمراء مثل "جيسيكا ألبا"، "ليا ميشيل"، "ميغان فوكس"، "جينا ديوان تاتوم"، و"تشارليز ثيرون".

إليك أجمل القطع من مجموعة المجوهرات الجديدة " 15TH ANNIVERSARY " لعلامة "سيدني إيفان".

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