أفكارٌ خاطئةٌ عن اختيار ألوان الملابس الملائمة للبشرة والشعر

ترسّخت في أذهاننا بعض الأفكار والمعتقدات التقليدية عن ألوان الملابس غير الملائمة لصاحبة البشرة الشقراء والأخرى التي لا تتناسب مع البشرة السمراء، وكذلك لون الشعر والعينين فاقتصرت اختياراتنا على ألوان بعينها بحجة أن الألوان الأخرى لا تليق.

لكن الزمن تغيّر وتغيّرت قواعد الموضة والعقلية المهيمنة على صناعتها، كما تغيّرت المفاهيم وتحطّمت القيود الصارمة في الأزمنة الماضية، وصُححت بعض الأخطاء كتلك التي نتناولها معك اليوم وفق ما ورد في صحيفة "ذي صن" البريطانية.

تقول خبيرة الألوان جولز ستانديش: "غالبًا ما نختار شكل الإطلالة بحسب لون البشرة والشعر والعينين، ونتصوّر أن ما يليق على البشرة السمراء لا يناسب غيرها، وارتبط اللون الأصفر بالبشرة الداكنة بينما التصق اللون الأزرق بصاحبة البشرة البيضاء وكلها مفاهيم خاطئة سنحاول تصحيحها معًا

الشعر الأحمر



تقول جولز: "يشاع أن صاحبة الشعر الأحمر لا يحق لها ارتداء اللون الأحمر ولا أدري لماذا، وبالتالي يغلب على اختياراتها اللون الذهبي أو البرتقالي، لكنني أنصحها بانتقاء الألوان الغنية لتتناغم مع شعرها الناري وبشرتها الشقراء وستوازن الألوان الناعمة مثل الأبيض أو العاجي مع المجوهرات الذهبية بين عناصر إطلالتها عند ارتدائها اللون الأحمر بدرجاته الدافئة".

البشرة الشاحبة

يقولون إن اللون الأصفر غير مناسب لصاحبات البشرة الشاحبة وتنفي جولز هذه المقولة فتقول: "يرجع ذلك الاعتقاد لأن اللون الأصفر سيزيد من شحوب وذبول البشرة ولا يمنحها الإشراقة المطلوبة، ولكن عند اختيار درجات الأصفر القاتمة مثل الجملي مثلًا ستعززين من توهج بشرتك وتضفي إليها الدفء والنضارة".

السمراء

كذلك تظن المرأة السمراء أن اللون البني لا يليق بها نظرًا للون بشرتها الداكن، لكن لجولز رأي آخر وهو أنه عند إضافة بعض الألوان الأخرى للون البني ستجعله أكثر تميزًا وبريقًا وتمنحه بُعدًا دراماتيكيًا ملحوظًا، منها الألوان الجريئة كالنيون والأخضر الفاتح فهما يبرزان من جمال الشعر الداكن والبشرة السمراء بشكل مثالي.

الشقراء

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لا يليق لون الخردل بالمرأة الشقراء" هكذا يروّجون للفكرة لكن جولز ترفضها شكلاً وموضوعًا وتنصح بطرق تعزز من إبراز جمال اللون البني مع بشرتك الشقراء، كارتدائه مع اللون الأزرق الفاتح وبذلك تضفين تباينًا مثاليًا على إطلالتك.

الشعر الرمادي أو البلاتيني

تقول جولز: "على عكس الاعتقاد الشائع بأن اللون الأسود لا يمكن أن يتناسق مع الشعر الرمادي كونه يجعل بشرتك تبدو أكثر إرهاقًا كما يضيف السنوات إلى عمرك، ارتدي اللون الأسود كما يحلو لك بشرط وجود بعض الظلال البرّاقة اللامعة كتلك القطع المطبعة باللون الذهبي وبذلك توازنين بين شعرك وإطلالتك".

البشرة الزيتونية

كذلك يحرم على صاحبة البشرة الزيتونية ارتداء لون الباستيل بحجة أنه يزيد من شحوب البشرة ولا يجعلها متوهجة وحيوية، وهو ما يجعلها تميل أكثر للألوان العميقة كالبورغندي والبنفسجي الغامق وغيرهما، لذلك تحثك جولز على اقتران الباستيل مع المارون أو الأحمر الداكن لإطلالة مُفعمة بالشباب ومليئة بالحيوية

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