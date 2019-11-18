الصبغة بكام.. أغرب تعليق لـ صابرين بعد خلعها الحجاب

حالة من الجدل أثارتها الفنانة صابرين، بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، صورة لها بدون حجاب لأول مرة منذ سنوات، وبين النقد والترحيب تلقت العديد من الرسائل، الا أن هناك رسالة واحدة وصفتها النجمة بـ"الغريبة".

وقالت صابرين، أمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة mbc مصر، أن أغرب رسالة وصلتها بعد خلع الحجاب كانت من إحدى السيدات التي سألتها عن سعر صبغة شعرها.

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وأضافت في نفس السياق، إلى أنها لم تصبغ شعرها ولم تذهب للكوافير، وأن لون شعرها هو نفس اللون الذي كان يظهر أسفل التربون الذي كانت ترتديه كغطاء للرأس، معلقة: "معملتش جديد".

كانت صرحت "صابرين" أثناء انهيارها من البكاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي السبب وراء تصرفها، معلقة: "أنا تعبت من السوشيال ميديا على طول شتايم، إيه عملته غلط في حياتي يتمسك عليا، إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق".

واستكملت الفنانة قائلة، أن الدين في الأساس هو المعاملة الحسنة والخلق الطيب، والابتسام في وجه الآخرين، مؤكدة أن ما كانت تتعرض له من انتقادات لاذعة غير مبررة، سببت لها ألم نفسي شديد لم تستطع تحمله، ولذلك قررت خلع الحجاب.