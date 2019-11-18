منها الفراولة والبرتقال.. فواكه تساعد على حرق دهون الجسم

يوجد بعض الفواكه التي تزيد حرق دهون الجسم فهي قليلة السعرات الحرارية والغنية بالعديد من العناصر الغذائية، منها وفقًا لموقع "Mayo Clinic".

البرتقال

تحتوي كل 100 جرام من البرتقال على 47 سعرة حرارية، أي أقل من السعرات التي يحرقها الجسم لهضم البرتقالة، كما يوفر البرتقال فيتامين "سي" الذي يقل الالتهابات، وبالتالي يمنع تراكم الدهون.

البطيخ

يحتوي البطيخ على حمض أميني يحفز حرق دهون الجسم، كما أنه غني بالماء وفيتامين سي، ويعتبر قليل السعرات.

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الجوافة

أغنى الفواكه بفيتامين "سي" المضاد للالتهابات، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على كبح الشهية، وتقليل وصول السكر للدم.

الكمثرى

الكمثرى مصدر آخر لجرعة كبيرة من فيتامين "سي" والألياف.

الفراولة

تعتبر الفراولة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين "سي" والألياف.

الأفوكادو

فاكهة غنية بالدهون الصحية التي تحارب الالتهابات، كما أنه يوفر مركبات تضاعف قدرة الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة عدة أضعاف، إلى جانب أن الأفوكادو غني بالألياف.