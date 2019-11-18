5 نقشات تعطي ملابسك لمسة حياة في ربيع 2020

من عروض الأزياء الأخيرة، رصدنا لك الكثير من النقشات التي قسمناها بين 5 صيحات رئيسة ستحتلّ القدر الأكبر من خزانة ملابسك في ربيع 2020:

- البولكا دوتس: تُعد هذه النقشة من أبرز صيحات الموضة التي عادت بقوة إلى الأضواء بعدما غُيّبت لسنوات طويلة. انتشرت بكثرة قبل عشر سنوات، ووجدت طريقها مجدداً اليوم إلى عالم الأناقة وقد قدّمتها العديد من الدور التي تُعرف بتركيزها على التصاميم الأنثوية مثل Carolina Herrera و Tory Burch.



- التطريزات والورود: التطريزات تكاد لا تغيب أبداً عن عروض الأزياء، لا سيما في تصاميم الدور التي تُعرف بأنها رائدة في تحديد اتجاهات الأناقة لكل موسم جديد. غير أن هذه التطريزات اتخذت أسلوباً متجدداً وظهرت على شكل الورود المتسلّقة وأغصان الأشجار الممتدة لا سيما في عروض Dior و Paco Rabanne.



- المربعات والتقليمات: تزامن عودة هذه الصيحات إلى عالم الموضة مع انتشار أسلوب الستريت وتربعه على عرش الأناقة المعاصرة. وكان الرائع أن كُبريات دور الأزياء تقدم المربعات والتقليمات في ملابس كاجوال شيك فيها مزيج جميل من الأنوثة والذكورة، الأسلوب العملي والشياكة الكلاسيكية، وهنا نتحدث عن تصاميم Louis Vuitton و Dior و Fendi و Versace.



- نقشات الـTie-Dye: مستوحاة من الأسلوب البوهو شيك الذي تميل إليه الموضة اليوم كونه يقدّم الملابس المسترخية والتصاميم المريحة، أضفت هذه النقشات الكثير من الألوان والحيوية على خشبات العرض في مجموعات Alberta Ferretti و Carolina Herrera.

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- النقشات الاستوائية وألوان قوس قزح: على الرغم من أن بعض السيدات قد لا يجدنها أنيقة بما فيه الكفاية ويرينها ملائمة فقط للعطلات والنزهات الشاطئية أو في البراري، لكن هذا لا يلغي الحضور القوي لهاتين الصيحتين في ملابس ربيع وصيف 2020، وقد رأيناهما على وجه الخصوص في تصاميم Versace و Dior و Paco Rabanne



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