القاهرة - لايف ستايل
من عروض الأزياء الأخيرة، رصدنا لك الكثير من النقشات التي قسمناها بين 5 صيحات رئيسة ستحتلّ القدر الأكبر من خزانة ملابسك في ربيع 2020:
- البولكا دوتس: تُعد هذه النقشة من أبرز صيحات الموضة التي عادت بقوة إلى الأضواء بعدما غُيّبت لسنوات طويلة. انتشرت بكثرة قبل عشر سنوات، ووجدت طريقها مجدداً اليوم إلى عالم الأناقة وقد قدّمتها العديد من الدور التي تُعرف بتركيزها على التصاميم الأنثوية مثل Carolina Herrera و Tory Burch.
- التطريزات والورود: التطريزات تكاد لا تغيب أبداً عن عروض الأزياء، لا سيما في تصاميم الدور التي تُعرف بأنها رائدة في تحديد اتجاهات الأناقة لكل موسم جديد. غير أن هذه التطريزات اتخذت أسلوباً متجدداً وظهرت على شكل الورود المتسلّقة وأغصان الأشجار الممتدة لا سيما في عروض Dior و Paco Rabanne.
- المربعات والتقليمات: تزامن عودة هذه الصيحات إلى عالم الموضة مع انتشار أسلوب الستريت وتربعه على عرش الأناقة المعاصرة. وكان الرائع أن كُبريات دور الأزياء تقدم المربعات والتقليمات في ملابس كاجوال شيك فيها مزيج جميل من الأنوثة والذكورة، الأسلوب العملي والشياكة الكلاسيكية، وهنا نتحدث عن تصاميم Louis Vuitton و Dior و Fendi و Versace.
- نقشات الـTie-Dye: مستوحاة من الأسلوب البوهو شيك الذي تميل إليه الموضة اليوم كونه يقدّم الملابس المسترخية والتصاميم المريحة، أضفت هذه النقشات الكثير من الألوان والحيوية على خشبات العرض في مجموعات Alberta Ferretti و Carolina Herrera.
- النقشات الاستوائية وألوان قوس قزح: على الرغم من أن بعض السيدات قد لا يجدنها أنيقة بما فيه الكفاية ويرينها ملائمة فقط للعطلات والنزهات الشاطئية أو في البراري، لكن هذا لا يلغي الحضور القوي لهاتين الصيحتين في ملابس ربيع وصيف 2020، وقد رأيناهما على وجه الخصوص في تصاميم Versace و Dior و Paco Rabanne
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نقشات تعطي ملابسك لمسة حياة في ربيع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.