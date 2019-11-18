إذا كنت تَحلمينَ أنْ تكوني عارضة أزياء إليكِ سُبل تحقيق ذلك

قد تنجذبين لحياة الشهرة، والأضواءِ، وجَنيّ المال، والسفر لكلّ أنحاء العالم، وتحلمين بأنْ تكوني عارضة أزياء مشهورة، اعلمي أنّها مهنة شاقّة، وتفرض عليكِ حياة قاسية، سواء بالحِميات الغذائية الصّارمة، أو التّنافس الشرس بين العارضات.

لا ننكر ما لهذا المجال من مزايا متعدّدة، وهناك ما هو أكبر وأهمّ من المال والشهرة، وهو حبّ الناس، والمتابعين بالآلاف حول العالم، الذين يتابعون أخباركِ بلهفة وشغف، فإذا كنتِ تنوين الدخول لهذا المجال، واحتراف مهنة عارضة الأزياء، اتّبعي الخطوات التالية:

نقطة البداية

لستِ بحاجة للسفر، لبدءِ حياتك المهنيّة كعارضة أزياء، إذْ يمكنك العمل من البلد الذي تقطنين فيه. حدّدي أولاً ماذا تريدين فعله، هل غلاف مجلة، أم كتالوج للموضة؟ في هذه الحالة راجعي أسماء الوكلاء في بلدكِ، وتواصلي مع العارضات المميّزات، واطلبي منهنّ النصيحة، وكيفية اقتحام هذا المجال الشيّق، وبدورهنّ سيدلونكِ على ما يجب عليكِ فعله، وما الذي تحتاجين للتخلص منه، كالوزن الزائد، أو ممارسة الرياضة بانتظام وهكذا.

الصّور الشخصيّة

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لا داعي لصرف الأموال الطائلة على التصوير الفوتوغرافي، اطلبي من صديقتكِ تصوير وجهكِ من عدّة زوايا، وكذلك جسمكِ وشعركِ في إطلالات متعدّدة، كملابس السِّباحة، أو الملابس الرياضية وغيرها، واحرصي على التصوير في مكان مضيء، يحتوي على العديد من الأماكن لتغيير خلفية الصور.

ابحثي عن وكيل

يدور في ذهنكِ سؤال مهمّ، وهو ما دور الوكيل؟ يكمن دور الوكيل في تقديمكِ لعالم الموضة، كما يدلّكِ على الوكالة المناسبة، ذات السمعة الطيبة، وينقل لكِ خبرته في هذا المجال، وحتمًا ستستفيدين منها كما ينبغي، ويوّفر عليكِ الوقت الضائع في التّجارب.

مواصفات الوكيل المناسب

لا تدفعي الأموال للوكالات، مقابل توصيلكِ للعملاء، أو تسجّلي اسمك، بدعوى الاتصال بكِ فيما بعد، هناك مواقع متعدّدة، موثوق بها على الإنترنت، تَعرض أسماء الوكلاء المميّزين، فاختاري منهم الأنسب.

من الضروري التأكّد من وجود مكتب حلّ الشكاوى، والنظر في المشاكل القانونيّة في هذه الوكالة، ولا تتعاملي مع الوكيل في حال شعرتِ بعدم الارتياح، أو أنّه يعرّضكِ للمواقف الخطيرة، ولا تسمحي لأحد باستغلالكِ، كونكِ في بداية الطريق، واعلمي أنّه لا يوجد شيء بدون ثمن، ابذلي قصاري جهدكِ، واعتمدي على موهبتكِ، واحرصي على تنميتها بنفسكِ، ولا تكترثي للوعود الزّائفة.

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لا تدفعي رسومًا إضافيّة، بزعم التقاط صور الاختبار، أو نظير التسجيل، ولا تستجيبي لضغوط بعض الوكالات، التي تفرض عليك أخذ دورة معينّة، فهي بذلك تجني المال من ورائك، ولا يهمّها إذا كنتِ موهوبة، أو لا، وتجنّبي الوكالات، التي يوجد بها مصور فوتوغرافي، ولا تنتظري مقابلة المدراء بالسّاعات، ويفضّل اصطحاب صديقتكِ معكِ للجديّة.

لا تكتفي بوكالة واحدة

تواصلكِ مع وكالات متعدّدة، سيتيح لكِ الفرصة للتّعامل مع عملاء جُدد، وفتح نوافذ جديدة للتّواصل، ارسلي صوركِ إلى الوكالات عبر البريد الإلكتروني، أو مباشرة إلى مكاتبها، واحرصي على الحضور بإطلالة لافتة وأنيقة.

الممارسة أهمّ شيء

لم تذهب أشهر عارضات الأزياء إلى مدارس خاصة لتعلّم المهنة، ولكنهنّ تعلمن من الحياة والتجربة، التي هي خير برهان، حتى عند ذهابكِ إلى المدارس، فلن تُعطي لك، أكثر من دورس تنسيق الملابس، والشَّعر،والمكياج. أما الخبرة، فلن تمنحكِ إيّاها، إلا الحياة والمواقف الصّعبة.

اذهبي لورش العمل، لتدريبكِ على الوقوف أمام الكاميرا، كما أنّها فرصة جيدة لاختيارك لتمثيل دور صغير في أحد الإعلانات، أو البرامج التليفزيونيّة، وسيساعدكِ التمثيل على الشُّهرة، واكتساب مهارات جديدة، تُفيدك في العمل.

ركّزي على طريقة المشي، وشاهدي العارضات المُخضرمات، واستفيدي من خبرتهنّ. تعلّمي طُرق المشي المختلفة، واختاري منها ما يناسبكِ، وتتماشى مع طبيعة جسمكِ.

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