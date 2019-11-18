دوماً ما تبهرنا الفنانة المتألقة شمس الكويتية بأساليب قصات شعرها القصير المواكب لأحدث صيحات الموضة، وتعدّ الملهمة الأولى لكلّ من تبحث عن ستايل جديد ورائج لتسريحة شعرها القصير الجديدة، واليوم قمنا بجمع أفضل أجمل تسريحات الشعر القصير مستوحاة من النجمة شمس الكويتية.

لتتألقي في إطلالتك لموسم 2020

على طريقة ألمع نجمات العالم العربي، فقومي باستوحاء تسريحة شعرك القصير من تسريحات الشعر التي اعتمدتها الفنانة شمس الكويتية ولفتت بها الأنظار.

وعلى اختلاف الأسلوب الذي تفضلينه في اعتمادك لتسريحة شعرك القصير، ستجدين في الألبوم المرفق مجموعة متنوعة من الموديلات الرائعة التي اختارتها شمس في العديد من إطلالاتها، تصفحيها واختاري أنسبها لكِ.

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