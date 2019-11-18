ائتلاف حقوق الطفل: هدفنا إشراك الطلاب في الرؤية المستقبلية للتعليم

قال هاني هلال الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل إنّ فكرة الائتلاف تعتمد على إشراك الطلاب المصريين في الرؤية المستقبلية للتعليم، إذ يتم التشاور معهم والاستماع لآرائهم المختلفة، في ظل وجود العديد من المشكلات التي تواجه العملية التعليمة حاليا، خاصة العنف في المدارس.
وأضاف هلال خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّ الائتلاف يتيح الفرصة للأطفال من الطلبة في التعبير عن مشكلاتهم، وحث القائمين على العملية التعليمية في مصر على الاستماع إليهم، موضحا أنّ التعليم صنع في الأساس لتطوير وتنمية مهارات الطلاب منذ السنوات الأولى لهم، ولا يجب أن يكون هدف التعليم هو التعليم فقط وإنما التربية أيضا.
ولفت إلى أنّ وزارة التربية والتعليم مهتمة بإعادة النظر في المنظومة التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع مهارات الطلاب، والوصول بها إلى المستوى المطلوب، لتحقيق نهضة تعليمية مختلفة، تصب في مصلحة أبنائنا من الطلبة.
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