احتفلت الفنانة السورية جومانة مراد، بعيد ميلاد زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، على طريقتها الخاصة، ونشرت جومانة مراد مجموعة من الفيديوهات التي تحتوي على بعض الصور التي تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.
ووجهت جومانة مراد رسالة لزوجها: "كل عام وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وأنت بألف ألف خير يا حبيب عمري يا أبو محمد الغالي.. happy birthday my love".
وكانت الفنانة جومانة مراد قد تزوجت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام 3 سنوات، وبعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، لتتزوج من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، عام 2013، وانجبت منه ابنها الوحيد محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر جومانة مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل عام وأنت حبيب عمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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