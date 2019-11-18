كيف أنقذت سيدة بريطانية حياة زوجها مرتين بعد توقف قلبه؟

بتقنية الإسعافات الأولية البسيطة المعروفة بإنعاش القلب الرئوي "سي بي آر" استطاعت سيدة بريطانية انقاذ حياة زوجها مرتين خلال 10 أيام، بعد توقف قلبه تماما.

وحسب "بي بي سي عربية"، أشادت هيئة الإسعاف في منطقة إيست أنجليان شرق إنجلترا، بما قامت به جيل شاتوك، التي قالت إنها أرادت أن يتعلم المزيد من الناس كيفية إسعاف المحتاجين وتعلم تقنية إنعاش القلب الرئوي.

وبعد الإسعافات الأولية الناجحة التي قامت بها الزوجة تم نقل بول، 55 عاما، إلى مستشفى نورفولك ونورويتش الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

من جهته أثنى الزوج بول على ما قامت به زوجته، وقال "لو لم تكن تعرف كيفية إنعاش القلب الرئوي، ما كنت على قيد الحياة اليوم".

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وظل يعاني من أعراض هذا المرض لسنوات طويلة قبل الشفاء التام في يوليو 2017، وأكد أنه يشعر الآن بالراحة وبصحة جيدة وثقة مرة أخرى.

وكشفت هيئة الإسعاف عن أن معدلات النجاة من مثل هذه الأزمات لا تزيد عن واحد من بين كل عشرة مصابين، وإن بريطانيا تشهد كل عام 30 ألف حالة هبوط في الدورة الدموية جراء توقف القلب عن ضخ الدم.

وتعلمت الزوجة جيل، 52 عاما، إسعافات إنعاش القلب والرئتين CPR من خلال دليل الفتيات، ولكنها عملت بعد ذلك في هيئة الصحة الوطنية البريطانية وتلقت تدريبات منتظمة في تقديم الإسعافات الأولية.

وقالت عن أزمة زوجها: "كانت طائرة الإسعاف الجوي مهمة للغاية لأنها وصلت مع طبيب كان قادرا على إعطاء العقاقير التي عالجت تجلط الدم وتم نقله إلى المستشفى خلال 10 دقائق".

بينما قال الزوج بول "الفضل يرجع لتصرفها السريع ثم التدخل الناجح لاحقا من الفرق الطبية التي ساهمت في إنقاذ حياتي مرتين".

واستكمل: "نريد المساعدة في زيادة الوعي بمدى أهمية تعلم كيفية إنعاش القلب الرئوي CPR".