كوتش تصدرُ حقيبة Tabby بمناسبة موسم العُطل.. وهذا سعرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع حلول موسم الأعياد تستعدّ أشهر العلامات التجارية لإطلاق قطع الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات من وحي الأحلام، والتي يمكن ارتداؤها في تلك الفترة أو تقديمها كهدية جميلة لأقرب المقرّبين والأصدقاء والعائلة.

وكعادتها دائمًا أعلنت العلامة الأمريكية الشّهيرة بإكسسواراتها الجلدية الفاخرة كوتش، عن إطلاق تشكيلة من الإكسسوارات والأزياء احتفالا بموسم العطل.

ومن أبرز القطع التي تضمّنتها المجموعة، والتي من المتوقّع أنْ تلقى الكثير من الإقبال من عشّاق الموضة؛ حقيبة "Tabby" في نسخة جديدة.

وتأتي النسخة الموسمية في لون التوتي الداكن مع لمسات بطبعة السلحفاة "tortoise"، ويأتي التصميم العصريّ بشكله المستطيليّ مقتبسًا من أحد تصاميم العلامة الأمريكيّة في فترة السبعينيات، وقد تمّت صناعة الحقيبة من جلد زبداني وتتميّز بصورة ظلية قابلة للتغيير، حيث يمكن ارتداؤها كحقيبة كتف قصيرة، أو بنمط الكروسبودي، ويمكننا القول إنّها قطعة استثمارية يمكنكِ ارتداؤها سواء إلى المكتب أو إلى موعد مسائيّ.

ويبلغ سعر الحقيبة 725 دولارًا، كما تتميّز بعدّة جيوب متعدّدة الوظائف وقفل سهل الإغلاق وحزام ذهبيّ بأسلوب السلسلة.

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وتشمل مجموعة موسم العطل "Horse and Carriage" للدار الأمريكية نسخة جديدة من حقيبة "Kat Saddle Bag" الأيقونية، وتعيد المجموعة إحياء طبعة "الحصان والعربة" الأيقونية الخاصّة بكوتش كطبعة رائعة وملوّنة زيّنت الحقائب والملابس الجاهزة للارتداء التي تضمها المجموعة. وقد تمّ عرض طبعة Horse and Carriage لأوّل مرّة في خمسينيات القرن الماضي، وهو رمز لإرث والصناعة الجلدية لكوتش، كما أنّه أوّل شعار للمنزل.

واختارت العلامة الأمريكيّة العديد من المشاهير للمشاركة في حملتها، بما في ذلك العارضة الأيقونية الشّهيرة كيت موس، إلى جانب الممثلة يارا شاهيدي، ومغنّي الرّاب ميغان ثاي ستاليون، وعارضة الأزياء فرناندا لي، والممثل مايلز هيزر.

يُذكر أنّ الإكسسوارات الجلدية للعلامة الأمريكية كوتش تلقى شعبية واسعة في صفوف نجمات الموضة والمؤثرات والمشاهير، خصوصًا حقيبة "Tabby" المزيّنة بجلد التمساح الملوّن، والتي أثارت ضجّة واسعة على إنستغرام في موسم الصّيف الماضي.