جيمي تشو تطلقُ أحذية رياضيّة منمّقة بالألماس

على مرّ السّنين، أصدرتْ العديد من العلامات التجارية، أحذية رياضية فاخرة، مثل تريبل اس من بالينسياغا، إلى زوج من أحذية الرّقبة العالية من أوف وايت، مرورًا بتلك المحايدة من Yeezy، أو المنمّقة بأحجار كريمة ملوّنة من غوتشي، ووصلتْ الأسعار إلى 1000 جنيه استرليني، وكانت تبدو باهظة.

ومؤخرًا، طرحتْ علامة جيمي تشو زوجًا من الأحذية الرياضيّة الفخمة، أطلقتْ عليها "The Diamond Sneaker".

وكما يوحي الاسم، فإنّ الأحذية الفاخرة ساحرة، ومكلفة للغاية حيث يبلغ سعرها 2795 جنيه استرليني، وسترغبين في امتلاك زوج في أسرع وقت ممكن.

وقالت المديرة الإبداعية للعلامة التجارية، ساندرا تشوي في بيان: "بالنسبة لحذاء "جيمي تشو" الأوّل الفريد من نوعه، تخيلنا كيف يمكن أنْ نشعر ونحن نرتدي حذاءً مزيّنًا بالألماس، متعدّد الأوجه، وركزنا على الإحساس بالخفّة والوضوح، الذي تعكسه الزوايا المختلفة للأحجار".

هذه الأحذية، مصنوعة من أفضل الموادّ الفاخرة، من جلد الغزال المنمّق بحبّات كريستال سواروفسكي المعقّدة، كما تتميّز هذه الأحذية المستقبلية بنعل شفّاف من مادة TPU.

Advertisements

كما تشمل مجموعة "دايموند"، العديد من الأنماط الفخمة، الأقلّ سعرًا، لكلّ من الرجال والنساء، بدءًا من اللّون الأبيض البسيط، والتفاصيل المعدنية، حيث تأتي بسعر معقول، يصل إلى 595 جنيهًا استرلينيًا.

قد يهمك ايضاً:

"كونفيرس" تكشف عن "رينيو" أول مجموعة من الأحذية الرياضية المستدامة

أحذية رجالية بإبتكارات تكنولوجية رائعة في ربيع وصيف 2019