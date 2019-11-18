علامة Acne تطلق مجموعة أزياء ربيع وصيف 2020

القاهرة - لايف ستايل
أطلقت علامة Acne العالمية مجموعة جديدة من الأزياء لربيع وصيف 2020. تتميز قطع المجموعة الجديدة بألوانها وأقمشتها المطبعة وقصاتها بأسلوبها البسيط المتحرر إذ أشار المدير الإبداعي لهذه العلامة Jonny Johansson في ضوء إطلاقالمجموعة الجديدة أنه لطالما وجد في الأشخاص اللذين يختارون التقرب من الطبيعة واللذين يتمتعون بحس المغامرة مصدر وحي كبير. ولا سيّما في الطريقة التي يعتمدون بها ملابسهم، إذ يعتبر أن مفهوم الهروب من الروابط المادية التي يفرضها علينا المجتمع في بعض الأحيان، فائق الأهمية.
إن ماركة Acne العالمية تمثل الـ Ambition to Create Novel Expression أي الطموح لابتكار طريقة تعبير جديدة، حرص المدير الإبداعي Jonny Johansson الذي أسس ماركة آكني على ترجمة هذا المفهوم مع كل مجموعة يقوم بإطلاقها. إذ يعتبر أنه علينا اعتماد إطلالات جميلة بعيوبها.
تسيطر على المجموعة الإطلالات بموضة الـ Layering أي الإطلالات بالطبقات المتعددة، وتحمل هذه الطبقات، أكثر من نوع واحد من الأقمشة والألوان والأنسجة. كما لاحظنا سيطرة السترات الكبيرة الحجم والسترات بأسلوب الـ Gilet. أما بالنسبة للألوان، فسيطرت الألوان الداكنة والأقمشة المطبعة.
كما قام Jonny Johansson بتنسيق الإطلالات مع مجموعة من الأسسكوارات، التي ضمت أكسسوارات رأس وأقراط وقلادات وسلاسل طويلة.
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