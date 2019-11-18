القاهرة - لايف ستايل
يعد الفستان من القطع المفضلة لدى النساء في فصل الخريف، فإلى جانب كونه قطعةً عملية مرنة أنيقة، يمكن تنسيقه مع مختلف القطع الخريفية من سترات وجاكيتات جلدية ومعاطف دافئة وأنماط البوت المختلفة، للحصول على إطلالةٍ خريفيةٍ أنيقة.
ولموسم خريف 2020، طرحت العديد من دور الأزياء الفستان الخريفي، وخاصةً النمط الميدي والماكسي، بجيوب جانبية والتي يمكنك استخدامها لتخزين هاتفك أو أحمر الشفاه، أو فقط لتدفئة يديك.
ويمكنك الاختيار بين الفستان ذي النمط العسكري أو الفستان المطبع أو حتى الفستان الجلدي وتنسيقها مع البوت العالي فوق الركبة أو بوت الكاحل حسب ذوقك
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كانت هذه تفاصيل خبر هذا النمط من الفساتين سترينه في كل مكان في خريف وشتاء 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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