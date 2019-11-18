هذا النمط من الفساتين سترينه في كل مكان في خريف وشتاء 2020

يعد الفستان من القطع المفضلة لدى النساء في فصل الخريف، فإلى جانب كونه قطعةً عملية مرنة أنيقة، يمكن تنسيقه مع مختلف القطع الخريفية من سترات وجاكيتات جلدية ومعاطف دافئة وأنماط البوت المختلفة، للحصول على إطلالةٍ خريفيةٍ أنيقة.

ولموسم خريف 2020، طرحت العديد من دور الأزياء الفستان الخريفي، وخاصةً النمط الميدي والماكسي، بجيوب جانبية والتي يمكنك استخدامها لتخزين هاتفك أو أحمر الشفاه، أو فقط لتدفئة يديك.

ويمكنك الاختيار بين الفستان ذي النمط العسكري أو الفستان المطبع أو حتى الفستان الجلدي وتنسيقها مع البوت العالي فوق الركبة أو بوت الكاحل حسب ذوقك

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