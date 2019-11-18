القاهرة – لايف ستايل
تشتري النساء الحقائب ذات الماركات العالمية في مواسم التنزيلات والتخفيضات، وأحيانا عبر مواقع التسوق الإلكتروني على الإنترنت، والعديد من تلك المحلات أو المواقع قد توهمك بأن الحقيبة أصلية وحقيقية، إلا أن تلك الحقائب تكون مقلدة ومزيفة.
ولتتجنبي الوقوع في الفخ ودفع مبالغ مالية طائلة لقاء حقيبة مزورة، نقدم لك هذه الحيل، التي يمكنك من خلالها كشف ما إذا كانت حقيبة "مايكل كورس" أصلية أم مجرد نسخة مقلدة مصنوعة من البلاستيك الرخيص:
اقرا ايضاً:
صيحة الحقائب الصغيرة جداً لموسم ربيع 2020
علامة مايكل كورس MK المعلقة على الحقيبة من الخارج يجب على حرفيها أن يكونا متلاصقين تماماً
تأكدي أن تكون خياطة السحاب الداخلي للحقيبة مرتبة، نظيفة ومستقيمة
يوجد داخل الحقيبة علامة "مايكل كورس" Micheal Kors مكتوبة كاملة، والبطانة الداخلية محبوكة بشعار علامة MK.
يوجد على البطانة الداخلية للحقيبة قصاصة ورقية مكتوب عليها "صنع في" الصين، أو إندونيسيا، أو الفلبين، أو فيتنام، أو كوريا.
قد يهمك ايضاً
:" ليدي ديور" تعود بتصاميم فنية مُبتكرة لهواة جمع الحقائب النادرة
مواصفات خاصة للحقائب العملية لتتربع على عرش الموضة
كانت هذه تفاصيل خبر علامات عليك معرفتها عند شراء حقيبة "مايكل كورس" لتجنب الوقوع في فخ التقليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.