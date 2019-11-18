علامات عليك معرفتها عند شراء حقيبة "مايكل كورس" لتجنب الوقوع في فخ التقليد

تشتري النساء الحقائب ذات الماركات العالمية في مواسم التنزيلات والتخفيضات، وأحيانا عبر مواقع التسوق الإلكتروني على الإنترنت، والعديد من تلك المحلات أو المواقع قد توهمك بأن الحقيبة أصلية وحقيقية، إلا أن تلك الحقائب تكون مقلدة ومزيفة.

ولتتجنبي الوقوع في الفخ ودفع مبالغ مالية طائلة لقاء حقيبة مزورة، نقدم لك هذه الحيل، التي يمكنك من خلالها كشف ما إذا كانت حقيبة "مايكل كورس" أصلية أم مجرد نسخة مقلدة مصنوعة من البلاستيك الرخيص:

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علامة مايكل كورس MK المعلقة على الحقيبة من الخارج يجب على حرفيها أن يكونا متلاصقين تماماً

تأكدي أن تكون خياطة السحاب الداخلي للحقيبة مرتبة، نظيفة ومستقيمة

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يوجد داخل الحقيبة علامة "مايكل كورس" Micheal Kors مكتوبة كاملة، والبطانة الداخلية محبوكة بشعار علامة MK.

يوجد على البطانة الداخلية للحقيبة قصاصة ورقية مكتوب عليها "صنع في" الصين، أو إندونيسيا، أو الفلبين، أو فيتنام، أو كوريا.

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