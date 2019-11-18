مواصفات الإضاءة السليمة أثناء العمل الليلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "العمل والصحة" أن الإضاءة السليمة أثناء العمل الليلي تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنها تحول دون اختلال الإيقاع الحيوي وتدهور جودة النوم.

وأوضحت المجلة الألمانية أن مصادر الإضاءة الليلية ينبغي أن تكون ذات درجة حرارة لون أقل من 4100 كلفن، مع مراعاة أن تكون نسبة اللون الأزرق في الضوء قليلة قدر الإمكان، كي لا تؤثر سلبا على مزامنة الساعة البيولوجية، ومن ثم جودة النوم.

ومن المهم أيضا ألا يسقط ضوء المصباح على العين مباشرة، مع مراعاة إطفاء مصادر الإضاءة غير الضرورية أو ضبطها على إضاءة خافتة.