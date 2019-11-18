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قرار مفاجئ اتخذته الفنانة صابرين بالتخلي عن الحجاب "التربونة"، بنشرها صورتان لها بشعر أشقر اللون، ما تسبب في موجة واسعة من الجدل بين المبارك لها والمنتقد لتصرفها، فضلا عن تصدرها محرك البحث جوجل.
وعلى الرغم من تأكيد الفنانة على قناعتها بتلك الخطوة، وشعورها بالاضطراب لارتدائها "غطاء الرأس" و "الباروكة" في ظل رغبتها في الاحتشام، وفقا لتصريحاتها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إلا أنها لا زالت محتفظة بصورتها الشخصية عبر حسابها على إنستجرام، التي تظهر خلالها بـ"تربون" أحمر اللون يغطي شعرها، بالإضافة إلى عدم حذفها للمواد المصورة لها بالحجاب من حساباتها الرسمية.
وحظيت الصورتان على أكثر من 3000 تسجيل إعجاب، من قبل متابعيها، حيث تفاجئ العديد من متابعيها متسائلين: "أنتي قلعتي الحجاب؟".
وأبدى العديد من نجمات الوسط الفني فرحتهم بالقرار، حيث هنأتها الفنانة سهير رمزي، قائلة: "ما شاء الله قمر حبيبتي"، وعلقت منى زكي: بـ"مبروك"، من جانبها كتبت الفنانة نشوى مصطفى: "قمراية صاحبتي حبيبتي يا صابرين، شكلك هو دورك في أبو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تخليها عن الحجاب.. صابرين تحتفظ بـ"التربونة" في صورتها الشخصية على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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