جورجيو أرماني يكشف عن أول مجموعة مجوهرات عنوانها التناقض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد طول انتظار، اقتحم مصمم الأزياء الإيطالي الشهر جورجيو أرماني، صناعة المجوهرات بطرح أول مجموعةٍ له من المجوهرات الفاخرة، ووفقًا لبيانٍ صحفي صادر عن العلامة التجارية، تتكون مجموعة "Haute Joaillerie Giorgio Armani Privé" من 20 قطعةً، كلها مصنوعةٌ يدويًا في إيطاليا بواسطة أمهر صائغي المجوهرات تحت إشراف دار الأزياء الشهيرة.

وعلى غرار أزياء جورجيو أرماني، تعكس هذه المجموعة الجديدة من المجوهرات الراقية الهوية الجمالية الأنيقة غير المقيدة التي تميز الدار باستخدام مواد عالية الجودة، وكانت النتيجة قطع مجوهراتٍ جمعت العديد من المفاهيم المتناقضة تنوعت بين البساطة والتعقيد والحداثة والكلاسيكية والفخامة والرقي.

وفي حديثه عن المجموعة قال جورجيو أرماني: "المجوهرات الراقية المصنوعة من الأحجار الكريمة وفقًا لخطوات الحرفيين الدقيقة، هي تطورٌ طبيعي لحبي للإكسسوارات الثمينة، أجد فكرة المجوهرات كشيء مقدر له أن يدوم مع مرور الوقت، والطريقة التي يمكن أن تمثل بها المرأة من خلال الكشف عن جانبٍ منها، رائعةٌ حقًا".

وأضاف: "مجموعة المجوهرات الراقية هي عنصر يضيف إلى جمالية عالم جورجيو أرماني، إنه تمثيل آخر راقٍ لأسلوبي، وفيٌ لمبادئ الخطية والأناقة والتقدير التي تعد حاسمة بالنسبة لي، أعتقد تمامًا أنها ستُضفي لمسة من التألق والبريق على أي مظهر بطريقة ذكية".

وتشمل المجموعة التي ترتكز على فن الآرت ديكو على قلاداتٍ وأساور وخواتم وأقراط ودبابيس باللونين الأبيض والأزرق والأحمر، مستوحاة مباشرة من أحدث مجموعة أزياء هوت كوتور من أرماني بريفي لربيع/صيف 2019، والتي تم تقديمها في باريس في يناير الماضي ويهدف الخط ليكون امتدادًا للمجموعة الراقية.

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مجموعة المجوهرات الحصرية، التي تتراوح أسعارها من 19500 دولار أمريكي إلى 184500 دولار، تأتي بقطع فنية فاخرة مصنوعة من الألماس وأحجار كريمة كالصفير والياقوت والعقيق الأحمر واللؤلؤ التاهيتي الرمادي و الكورال والعقيق.

وقد تم اختيار موردي الأحجار الكريمة المستخدمة في الخط بدقة وفقًا للاتفاقيات الدولية وأشد معايير الصناعة، من حيث المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

المجموعة، التي تم الكشف عنها للتو في نيويورك، من المقرر أيضًا أن يتم تقديمها في طوكيو وباريس وميلانو، في تواريخ لم يتم الإعلان عنها بعد، وستُصبح متاحةً للشراء في متاجر العلامة الإيطالية في الشهر المقبل.