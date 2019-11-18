أدخلي الأزرار على الكوفية في الشتاء لغلق النهايات بعد لفها حول الرقبة لمظهر أنيق

لا تكتمل أناقتك في الشتاء بدون الكوفية أو الوشاح الطويل الذي يلتف حول الرقبة فيقوم بتدفئتها وإعطائك مظهرا جماليا رائعا. وبالتأكيد تعرفين طرق متنوعة وعديدة لإرتداء الكوفية في الشتاء، لكن هل جربتي من قبل تزينها بالأزرار!

يمكنك استخدام الأزرار في تزيين الكوفية بأكثر من طريقة سواء بثبيتها على الأطراف لغلق النهايات بعد لفها حول الرقبة أو يمكنك تثبيتها على أحد جانبي الكوفية كنوع من التغيير.

تأتي هذه الفكرة بديلة لإكسسوارات الرقبة مثل السلاسل والأعقاد التى عادة ما تختفي أسفل الملابس الشتوية الثقيلة، لذا فإن ارتداء كوفيات مزينة بالأزرار على الجانبية سوف يعطيك لوك عصري ومميز جدا في الشتاء.سوف تجدين الكوفيات المزينة بالأزرار متوافرة في الأسواق خاصة كوفيات الرقبة القصيرة، ويمكنك عمل كوفية بالأزرار بنفسك في المنزل بخطوات بسية وسهلة جدا..فقط اتبعي الآتي:

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١- احضري كوفية قومي بشراء مجموعة من الأزرار الكبيرة حسب الموديل الذي ترغبين فى تنفيذه.

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٢- ثبتي الأزرار في أطراف الكوفية بواسطة إبرة وخيط صوف يأتي بلون مناسب للون الكوفية.

٣- اصعني حلقات من نفس الخيط في الطرف الأخر من الكوفية وبهذا سوف تكون جاهزة.

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