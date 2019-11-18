طبيبة أطفال تحذر من العمليات القيصرية وتكشف أسباب الولادة المبكرة

قالت الدكتورة عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، إن نسبة الأطفال المبتسرين "المولودين مبكرًا قبل موعدهم" في مصر ضعف نسبة الأطفال المبتسرين في العالم.

وأضافت خلال مداخلة عبر الانترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن ذلك يسبب عبء كبير على الخدمات الصحية وعلى الاهالي نظرًا لحاجة هؤلاء الأطفال لحضانات ولمصاريف أخرى من أجل انقاذ حياتهم مشددة أنهم عبء على أهاليهم وعلى الدولة.

نسبة الأطفال المبتسرين في مصر ضعف النسبة في العالم

وأوضحت أن من أسباب ولادة الأطفال المبسترين هو تغذية الفتيات والتي تكون ضعيفة، ونقص الحديد والمواد المهمة لثبات الحمل مما يؤدي إلى الولادة المبكرة.

وأشارت إلى أن زواج القاصرات وزواج الفتيات في سن صغير يؤدي أيضا إلى الولادة المبكرة ناصحة بالمباعدة بين فترات الحمل مشيرة إلى أن مصر تعاني من أعلى نسبة ولادة قيصرية في العالم.

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وحذرت الألفي من الولادة القيصرية، مضيفة أن الولادة الطبيعية تحتوي على فوائد كثيرة للأم والطفل: "كمية فوايد حرام نحرم أولادنا من الفوائد دي وكل يوم الأبحاث بتثبت فوايد أكتر".

وأوضحت "عبلة" أن الطفل عند ولادته بشكل طبيعي يتعرض لنوع من الميكروبات الحميدة التي تحميه من السمنة والربو وتزيد نسبة ذكائه وتحميه من أمراض الحساسية وتزيد المناعة مشيرة إلى أن الأطباء في الدول المتقدمة عند إجراء جراحة قيصرية ياخذوا مسحة من قناة الولادة ويضعوا هذه المسحة في فم الرضيع حتى لا يٌحرم من هذه الفوائد، لافتة لأن الولادة المبكرة من أهم أسباب إعاقة الأطفال.

وأكدت "عبلة" أن تلقيح الأطفال بأكثر من جنين يسبب الولادة المبكرة مطالبة بصدور قرار بعدم زراعة أكثر من جنين في الرحم أثناء التلقيح الصناعي.