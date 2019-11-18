طريقة عمل الباستا بالجبن والقرنبيط

الباستا بالجبن والقرنبيط من أشهى الأكلات على الإطلاق، كما أنها من أغنى الأطعمة بالفيتامينات والمعادن والعناصر المفيدة المغذية اللازمة لبناء الجسم، لذا تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة في المنزل. مقادير الباستا بالجبن والقرنبيط مكرونة مسلوقة. قرنبيط زهرات. زبدة. زيت. 3 فصوص ثوم مفروم. جبنة كريمي. نصف كوب كريمة. ملح وفلفل. بابريكا. كزبرة ناشفة. كمون. بهارات. Advertisements جبنة شيدر مبشورة. جبنة رومي. شطة هريسة. للتزيين بقدونس. كزبرة طازجة مفرومة. طريقة تحضير الباستا بالجبن والقرنبيط يشوح الثوم في الزيت، ثم يضاف الكمون والبابريكا والبهارات. ثم يضاف القرنبيط ويشوح جيدا. ثم يضاف الشطة الهريسة ويقلب الخليط جيدا. ثم يضاف الكريمة والجبنة الكريمي. يضاف المكرونة والكزبرة الخضراء. يقلب الخليط جيدا. يوضع على الوجه الجبنة الشيدر والجبنة الرومي والبقدونس، وتقدم.

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