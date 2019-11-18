فيكتوريا بيكهام تفاجئ الجمهور برشاقتها في إطلالة فاجرة بلوك ألوان هذا الموسم

مرة جديدة تفاجئنا اطلالة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham برشاقتها وجمال تنسيقها لموضة الألوان الرائجة في المواسم المقبلة، فهي السباقة في اختيار أجمل صيحات الموضة الكاجوال والفاخرة في الوقت عينه خصوصاً خلال إطلالتها الأخيرة في باريس.

من خلال رصدنا لصور إطلالات فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، لاحظي كيف اختارت أجمل صيحات الموضة المنتظرة والموقعة بلمساتها.

أتت إطلالات فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham عصرية وبعيدة كل البعد عن الكلاسيكية، فتمايلت بموضة اللون الرمادي الفاتح مع القماش المتموج والفاخر. فنسّقت التنورة الطويلة والواسعة التي لا تصل الى حدود الكاحل ذات الشقين الجانبيين والفراغات المكشوفة مع البلايزر الطويلة والرمادية التي وضعتها على كتفيها بكثير من الأنوثة، واللافت اختيار القميص البيضاء الراقية ذات الزخرفات السوداء والرسمات الهندسية البارزة مع الياقة العالية والشرائط المنسدلة براحة من الجهة الأمامية.

نسّقت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham اطلالتها مع اكسسوارات عصرية باللون البنفسجي. فاختارت حذاء عصري عالي الكعب باللون المخملي مع القصة الدائرية من الامام والرباط الرفيع على الكاحل، ونسّقتها مع شنطة اليد الكبيرة والجلدية باللون البنفسجي مع النقشات الناعمة والمنقطة على كامل التصميم. واللافت عدم تخلي فيكتوريا عن البروش البنية البارزة بالقماش على شكل وردة وضعتها على الجهة الجانبية للرقبة لتكمل اطلالتها الفاخرة في عالم الموضة.

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