دراسة: فيتامين "د" ومكملات "أوميجا -3" ليس لها دور في منع الالتهابات

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أشارت دراسة حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة "نيويورك" إلى أن تناول المكملات الغذائية لزيادة مستويات فيتامين (د) و(أوميجا - 3) قد لا يقلل من الالتهابات الجهازية.

ويهدف البحث الجديد المستخلص من دراسة أجريت في كلية الطب جامعة "نيويورك"، إلى تحديد مستويات العلامات الحيوية للعديد من مؤشرات الالتهاب لدى الأشخاص الذين يتناولون أو لا يتناولون مكملات فيتامين (د) و"أوميجا - 3" الدهنية، حيث وجدت الدراسة أنه بعد مرور عام كامل عدم وجود فروقات ملحوظة في المستويات بين المجموعتين.

وقالت الدكتورة مدير برنامج الذئبة في قسم أمراض الروماتيزم والالتتهابات والمناعة في مستشفى النساء في "بريجهام" في بوسطن كارين كوستنبادر: "يعتبر الالتهاب علامة تنبؤية رئيسية لعدة حالات تهدد الحياة وخاصة تلك المرتبطة بالشيخوخة والسمنة.. وتشمل هذه أمراض القلب والأوعية الدموية ، وفشل القلب ، وهشاشة العظام ، وبعض الأمراض التنكسية العصبية (بما في ذلك مرض الزهايمر)، والسكر، وبعض أنواع السرطان".

وأوضحت: "كثير من الناس يستخدمون مكملات فيتامين (د) وزيت السمك لتقليل الالتهابات الجهازية والمساعدة في منع ظهور مثل هذه الحالات.. ومع ذلك، وجد الباحثون الذين قاموا بالدراسة الجديدة أنه لا يمكن لفيتامين (د) أو زيت السمك أن يقلل من الالتهابات الجهازية، وفي بعض الحالات، كانت علامات الالتهاب أعلى في الواقع عند الأشخاص الذين يتناولون هذه المكملات من أولئك الذين لا يتناولونها".