دراسة تكشف الصلة بين الأرق وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشفت دراسة حديثة أن الأرق قد يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تهدد الحياة.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة طب الأعصاب إلى أن تحديد الأرق، وخاصة عند الشباب، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، فقد قام الباحثون بتحليل ثلاثة أعراض للأرق، حيث استمرت الأعراض على الأقل 3 أيام في الأسبوع، وكانت الأعراض: مشاكل في النوم أو البقاء نائماً أو الاستيقاظ مبكرًا أو صعوبة في التركيز أثناء النهار بسبب اضطراب النوم.

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وأوضحت البيانات أن 11٪ من المشاركين أبلغوا عن مشكلة في السقوط أو النوم ، و 10٪ يعانون من الاستيقاظ مبكرًا، و2 ٪ فقط من المشاركين وجود مشاكل التركيز خلال اليوم، حيث تابع الباحثون جميع المتطوعين لمدة عشر سنوات.

وذكرت الدراسة الجديدة أن المشاركين الذين أبلغوا عن أعراض الأرق الثلاثة لديهم فرصة أكبر بنسبة 18 ٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة مع أولئك الذين لم يعانوا من الأعراض، والذين أبلغوا عن مشكلة في التركيز خلال اليوم أكثر عرضة بنسبة 13٪ للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض مماثلة من الأشخاص الذين لم يواجهوا مشاكل في التركيز، كما حدد الباحثون أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين لديهم فرصة أكبر بنسبة 9 ٪ للإصابة بهذه الأمراض، في حين أن أولئك الذين استيقظوا في وقت مبكر للغاية كانوا أكثر عرضة بنسبة 7 ٪ لتجربة سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وعلى الرغم من هذه النتائج، يشير الباحثون إلى أنهم لم يثبتوا سببًا وأثرًا بين الأرق وأمراض القلب والأوعية الدموية، تسلط النتائج ببساطة الضوء على وجود علاقة بين الاثنين.