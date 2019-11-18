دائما ما يبحث أصحاب الحمية الغذائية على وجبات خفيفة، ولذلك يعتبر كب كيك التوست من الوجبات الخفيفة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير كب كيك التوست 12 توست أسمر 7 بيضات لبنة جبنه مطبوخة Advertisements بصل أخضر مكعبات طماطم شيري زيتون أسود طريقة تحضير كب كيك التوست نقطع أطراف التوست ثم اضغطى عليه بالنشابة، وضعيه في قالب الكب كيك. الحشو نضرب البيض مع رشه ملح بمضرب كهربائي ثم نضيف الجبنة المطبوخة وأضربيهم ثم ضيفي اللبنة والبصل الأخضر والفلفل وقلبي، ثم خذى جزء صغير وضعيه على التوست وضعي الطماطم على الوجه، ويدخل الفرن لمده 15 دقيقه ثم يقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كب كيك التوست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.