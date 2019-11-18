في عيد ميلادهما.. أسرار في حياة منى زكي وأحمد حلمي

في سابقة لم تحدث كثيرًا داخل الوسط الفني، يحتفل الثنائي منى زكي وزوجها أحمد حلمي، اليوم، بعيد ميلادهما.

لم يكن يعلم الزوجان مني وحلمي اللذان ولدا في نفس اليوم، أن كل منهما سيقابل شريك حياته، المولود في نفس يوم ميلاده.

اشتعل الحب في قلب حلمي الذي قرر أن يحتفظ به ولا يعلن عنه، ولا يعلم أنها كانت تبادله نفس المشاعر، وظل الثنائي يتعامل بصمت، حتى قرر حلمي الإفصاح عن مشاعره، أثناء فيلم "أفريكانو" مع الفنان أحمد السقا.

وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية، إنه أعلن عن مشاعره لـ "منى" أثناء تواجدها في جنوب أفريقيا لتصوير مشاهد الفيلم، وقال لها في الهاتف "أنا بحبك وعايز أتقدملك"، وما كان منها إلا أن طلبت منه الانتظار لحين عودتها.

وفور عودة منى من جنوب أفريقيا أخبرت والدها بما حدث وعلى الفور التقى حلمي به، وطلب الأول منه أن يؤجل موضوع الزواج حاليًا نظرًا لقصور إمكانياته المادية للزواج، الأمر الذي دفع حلمي للاجتهاد في الحصول على أدوار البطولة حتى يتثنى له خطبتها، وبالفعل حدث ذلك وتحسنت أوضاعه المادية وتم خطبتهما وأعلن موعد الزفاف.

وسرد حلمي، خلال حوار أجراه مع الناقد الفني طارق الشناوي، برحلة إعجابه بمنى زكي حتى زواجهما، وقد نشر الناقد الحوار في كتابه "حلمي.. خارج السرب" الذي صدر عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ38.

حلمي: منى بالنسبة لي كانت حلم

وقال عن بداية الحلم الذي تحقق: "كنت جالس على المقهى وهي بالنسبة لي كانت حلم لا أحلم حتى أنني سوف أقابلها، كنت لا أعتقد أنني سوف ألتقي بها يوماً من الأيام ولست أنا فقط بل جميع الشباب، وأتذكر أنني كنت أتحدث مع صديقي محمد بيومي عن منى وأنها جميلة فقال لي: (أنت هتتجوز منى)، وبعدها كانت بداية ظهور (الموباي)، ذهبت لحضور مسرحية (لعبة الست)، و(كارمن) لمحمد صبحي وكنا نترك (الموبايل) قبل الدخول، وفجأة رأيتها وهي تأخذ (الموبايل) الخاص بها وكانت ترتدي فستانا لبني، فكلمت صديقي قلت له رأيتها قال لي وهل كلمتها فقلت لا، أكلمها أقوله لها إيه؟ أنا مين".

حلمي: منى مكنتش بتنتبه لي في البداية

Advertisements

واستكمل حلمي بداية العلاقة بينه وبين منى: "شاء القدر بعد ذلك والتقيت بمنى زكي عند محمد فوزي المنتج، حيث أنه كلمني لكي أقدم مسرحية وأثناء وجودي عنده قمت لكي أفتح الباب ورأيتها أمامي، فارتبكت ومن هنا بدأت علاقتي بها كصداقة كنا سنعمل معاً مسرحية (شقاوة)، ثم ألغيت ثم بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سوياً (عمر 2000)، وكنت وقتها أنا معجب بها ، لكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة، كنت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم إنني أحبها حقاً، فكان لا بد أن أصل لإجابة من أعماقي أولاً، ولكي أجد إجابة لا بد أن يختفي جزء الفنانة المشهورة داخلي، ومن أجل الوصول لذلك كان من المنطقي أن أتقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين، هنا تبدأ تقول أنا أحبها أم أنه إعجاب، وهل هي كانت الرهبة مثل رهبة شخص مشهور تريد أن تراه وتتعامل معه على أرض الواقع وعندما تراه تظل الرهبة موجودة، إنما عندما تسافر معه ستزول، هذا الذي كنت أريد معرفته ولذلك كنا أصدقاء فترة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها، أنا أحبها".

مني: حلمي بيكتب خواطر وبيرسم لوحات ويتذوق جميع الفنون

وتحدثت منى زكي عن أحمد حلمي من خلال الكتاب، وقالت: "هو من الناس اللي لما تسمع صوته وتستوعب ذكاءه في الحوار من غير حتى ما تشوفه تصبح مدمن متابعته، وده كان شعوري أول مرة أشوف برنامج (لعب عيال)، قبل ما أعرف حلمي ونبقى أصحاب، وبعد كده أقع في حب رجل فريد من نوعه".

وأردفت: "هو فنان حتى النخاع، درس الديكور ويرسم لوحات مختلفة ويكتب خواطر جذابة جداً، يتذوق الموسيقى وجميع الفنون ويحللها بشكل ورؤية مختلفة عن الغير، تفانيه في العمل وعشقه واحترامه لفنه وجمهوره شيء عاصرته مع جيل أكبر مننا فناً وخبرة، وهذه ليست شهادتي كزوجة، لكن شهادتي كأحد المعجبين بفنه الراقي الذي يحاول جاهداً أنه يطوره وينميه، لكن الظروف جعلتني أعيش معه لكي أستطع رؤية هذا".

بيقرأ كتب كتيرة.. وبيمزج الكوميديا بالواقع

وتابعت منى: "بشوفه بيقرأ كمية كبيرة من الكتب والروايات الجادة، وكنت بستغرب ليه فنان كوميدي يقرأ كتب جادة، وبعد فترة فهمت أنه عايز يمزج المتعة بالواقع، وعايز يخلي لكل حاجة عمق أكبر، هو من الفنانين اللي ممكن ميناموش لعدة أيام لما يكون بيبحث عن موضوع أو يقرأ شيء ويتمنى تحويله لعمل فني، ثم تأتي أيام أخرى من الممكن أن ينام بها كثيراً، وكنت أتعجب أيضا من هذا الكسل، ولكن بعد ذلك فهمت أنه يحلم أحلام كبيرة جداً خلال نومه في هذه الأيام، ويستيقظ ولديه طاقة كبيرة وإرادة لتحقيقها، وإن شاء الله يحققها".

واستكملت: "هذا الإنسان ما يدفعه لحب الحياة هو شغفه للفن، وتقدير المشاهد للعمل الذي يُقدم، وليس أعماله فقط، بل أيضا أعمال زملائه التي تكون على مستوى جيد ويوجد بها ابتكار، هو دائماً يُفكر خارج الصندوق ويحول أي منافسة فنية إلى دافع له أن يصنع الأفضل للصالح العام للمتفرج، وفي تفاصيل وأحلام كثيرة تخص حلمي كفنان كنت أود أن أشارك القارئ بها، لكن أتمنى من الله أن يعطيه الصحة والعمر كي يحققها هو دون أن أحرقها لكم، وأن تستمتعوا بها، أما عن المستوى الإنساني فهو يعرف أن الحب كله والحنان كله بالنسبة لي".

وفي إحدى اللقاءات التي جمعت بين أحمد حلمي ومنى زكي في لندن، قالت منى زكي إن سر نجاح العلاقة الزوجية بينها وبين حلمي هو أنهم كل فترة يبتعدون عن بعضهما وقت انشغالهم بتصوير أعمالهم، لكن وقت الإجازة يسافرون إلى أي مكان خارج مصر لكي يبتعدوا عن أي ضغط.

ورد حلمي على كلام منى، قائلا: "عندما نقضي إجازتنا هكذا نكون على طبيعتنا أكثر وتلقائيين أكثر، أما السبب الثاني لنجاح علاقتنا هو التفاهم وإذا كان هناك شيء يستدعي التنازل نفعله من أجل سعادتنا".

قصة حب الثنائي لم تظهر كثيرًا على الشاشات ولا صفحات الصحف ولا مواقع التواصل الاجتماعي كما يفعل بعض النجوم، إلا أنها تجلت في مشاهد لاحظها الجميع وذلك عندما حصلت منى على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن فيلم "أسوار القمر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية، توجهت إلى زوجها الفنان أحمد حلمي، وعانقته بشدة معربة عن سعادتها.

الثنائي أنجبا بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبا ابنهما الثاني سليم ورُزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016.