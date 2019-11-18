"مش أول مرة".. جارة شادي الأمير تروي تفاصيل واقعة "طفلي السلم"

كشفت سوسن الخولي، جارة المطرب الشعبي شادي الأمير، تفاصيل العثور على طفلين على "سلم العمارة"، حيث ذكرت أن أحد الأبناء يدعى شادي يبلغ من العمر 4 أعوام، وطفل آخر يبلغ من العمر 3 شهور، قامت والدتهما زوجة المطرب الشعبي بتركهما أمام باب منزلها دون أي رعاية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc".

وقالت "الخولي": "دي مش أول مرة والدتهم تسيبهم كده، قبل كده عملت نفس الموقف، وخبطت على بابي وقالت لي العيال سيباهم هنا على سلم العمارة وأبوهم هييجي ياخدهم، الكلام ده الشهر اللي فات، وأبوهم بعدها بمدة زمنية كبيرة جه خدهم، بس إحنا وقتها اتصلنا بنجدة الطفل، بس صاحبة البيت قالت طالما أبوهم جه خدهم خلاص ملهوش لازمة نكمل في الإجراءات".

وأضافت: "المرة دي لا خبطت ولا عملت حاجة، إحنا سمعنا بالصدفة صوت على السلم وخروشة طول الليل، افتكرنا إنها جات بالعيال من بره، بس ابن بنتي كان نازل يجيب حاجات وطلبات من تحت لاقيته داخل يقولي الحقي يا تيتا، تعالوا شوفوا فيه إيه، لاقينا الولدين الاثنين على السلم واحد نام والتاني ميت من العياط، شلناهم دخلناهم، كنت خايفة في الأول عشان دي مسؤولية، بس بنتي قالتلي حرام الطفل الصغير اللي بيعيط ندخله، ودخلناهم".

وواصلت: "الأطفال قضوا الليلة على السلم، شوفنا منظر الطفل الصغير وهو هدومة متبهدلة والدبان ملموم عليه، اتصلنا على الزوجة قالت في منتهى البرود ملكوش دعوة وأبوهم هييجي ياخدوهم، بنتي عيطت عياط كتير وتقول إزاي دي أم، بكلمها بتقولي مش هاجي ومليش دعوة بيهم، العيال دول عندي دلوقتي وهيتسلموا في دور الرعاية".