بسبب الحمل.. إضراب لاعبات الدوري الإسباني

أضربت لاعبات الدوري الإسباني، اليوم، الأحد، للمطالبة بتحسين الأجور وحماية العمال، والمطالبة بتوفير إعانات للاعبات في حالة الحمل، الأمر الذي تسبب في تأجيل مباريات السبت والمباريات المقررة اليوم، الأحد.
وصوتت أكثر من 90% من 200 لاعبة لصالح الإضراب الذي يعد الأول في كرة القدم النسائية في إسبانيا.
ودخل اتحاد اللاعبات والأندية في إسبانيا، في مفاوضات لأكثر من عام للتوصل إلى أول اتفاق جماعي، إلا أن زعمت الأندية بعدم استطاعتهما في تحمل التغييرات التي اقترحتها اللاعبات.
وكانت اللاعبات أعلنا عن الإضراب الشهر الماضي، ولم يتوصلا إلى اتفاق مع الأندية بشأن الأجور وساعات العمل.
الجدير بالذكر إن إسبانيا تضم 16 ناديًا نسائيا في الدرجة الأولى.
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