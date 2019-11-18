"خلعه ليس من الكبائر".. "الإفتاء" توضح حكم التخلي عن الحجاب

حالة واسعة من الجدل، صاحبت إعلان الفنانة صابرين تخليها عن غطاء الرأس، بنشرها صورتين لها بشعر أشقر اللون، لتتجدد التساؤلات حول الحكم الشرعي لخلع الحجاب.

"أمين الفتوى": الحجاب ليس من أركان الإسلام ولكنه فرض

وبدوره، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الفقهي في تلك المسألة الشرعية، في مقطع فيديو منشور في 2017، عبر القناة الرسمية لـ"الإفتاء"، قائلا: "الحجاب واجب، لم يقل عالم واحد إن الحجاب ليس فرضا، لم يّقل أن الحجاب مش فرض غير أثمان هواة، يحاولون تشكيك البعض في الثوابت، والبنات للأسف بتتمسك بالكلام ده، وهذا مبرر زائف، لو عاوزه تقعلي الحجاب قولي أنا غلطانة أو أنا مش قادرة أو قدرتي النفسية مش هتخليني أقدر ألبسه، بس متقوليش مش فرض".

وتابع "ممدوح"، أن الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام خمسة يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، مشددا: "الحجاب فرض، صحيح كلمة الحجاب لم تأتي بالمادة في القرآن الكريم بالدليل على الغطاء الذي يغطي موضع معين في جسم المرأة، بس المعنى وجد في القرآن الكريم، واجتمع علماء الأمة على كده، واتفاق علماء الأمة يرفع الشك والاحتمال وينتقل الأمر من حيز الظنية إلى حيز اليقينية".

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وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، على أن الحجاب فريضة، وأن الشريعة الإسلامية حرمت على المرأة أن تبدي زينتها أمام الأجنبي أو أن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه.

واستشهدت "الإفتاء" بآيات من سورة النور: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون".