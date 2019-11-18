9 أعراض غريبة لانقطاع الطمث.. منها الدوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر: تمر السيدات بالعديد من التغيرات الجسدية خلال مرحلة انقطاع الطمث، وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث داخل جسم المرأة. وخلال تلك الفترة تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية، واضطراب ضغط الدم، ونسبة الكوليسترول بالإضافة للضعف والعجز الجنسي، وهشاشة العظام. للمزيد عن أعراض غريبة لانقطاع الطمث.. اضغط هنا

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