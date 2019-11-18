أجدد اتجاهات المكياج لهذا الشتاء... اخترنا لك الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 01:46 صباحاً - يزدحم موسم الشتاء بمجموعة كبيرة من اتجاهات المكياج الجديدة، والتي ظهرت في غالبيتها عبر منصات عروض الأزياء العالمية الأخيرة، بالتالي يصبح من الصعب مواكبة جميع صيحات المكياج في هذا الموسم. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي، الى اثنين من أجمل صيحات المكياج لهذا الشتاء، فلا تترددي في تجربتها.

موضة مكياج مكياج الـ Halo Eyes



مكياج الـ Halo Eyes

تشكل العيون في موسم شتاء 2020، محط تركيز كبير من قبل فناني المكياج المحترفين، لتبدو أكبر وأوسع وأكثر إشراقاً ولمعاناً من جهة، ومن جهة أخرى للحصول على مكياج عيون عصري ومتجدد للغاية. ومن بين مكياجات العيون الأكثر رواجاً خلال هذا الموسم، هو مكياج العيون Halo Eyes، والذي يتم تطبيقه عبر ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، يتم القيام بخلق تأثير واضح في منتصف الجفن العلوي، عبر مزج ظل العين الكريمي الخفيف أو ظل العين اللؤلؤي برفق، ومن ثم القيام بتطبيق ظل لامع ومشرق في وسط الجفن العلوي، وذلك لإبراز مظهر العين. أما الخطوة الثانية، فهي تظليل جفن العين بظل أغمق قليلاً، كالبرونزي أو البني، واسحبيه الى الجهة الخارجية للعين. الخطوة الثالثة تكون بوضع طبقات عدة من الماسكرا لجعل الرموش طويلة وأكثر كثافة.

موضة مكياج الـ High Liner



مكياج الـ High Liner

يعد مكياج الـ High Liner إحدى أبرز صيحات المكياج لهذا الموسم، وهو يرتكز بشكل أساسي، على تطبيق ظلال العيون والكحل بأسلوب غرافيكي بارز ومميز. ويتم تطبيقه عبر ثلاث خطوات. ففي الخطوة الأولى، يتم إنشاء مكياج عين القطة الكلاسيكي، باستخدام قلم الكحل اللامع على طول خط الرمش العلوي وحتى زاوية العين الخارجية. وفي الخطوة الثانية، يتم استخدام ظل العين باللون الذي ترغبين فيه، كالوردي مثلاً أو الفضي، على طول الجفن العلوي. وفي الخطوة الثالثة، استخدمي فرشاة كحل رفيعة مدببة لتطبيق ظل العين باللون الذي تختارينه، ابتداءً من الزاوية الداخلية للعين انحناءً نحو الزاوية الخارجية للعين، مما يمنح مكياجك لمسة عصرية متجددة وخارجة عن المألوف.

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