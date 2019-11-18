أجمل عطور الباتشولي... أناقة ورقي لا مثيل لهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 01:46 صباحاً - لقد بات الباتشولي قاعدة لبعض من أجمل العطور العالمية، والسر وراء أكثر العطور عشقاً لدى النساء والرجال في آن، الى درجة بات اسمه يتصدر أبرز نغمات العطور الفاخرة حول العالم. فهذا المكون الذي ينتمي الى عائلة النعناع يتميز برائحته العميقة والغنية، التي تضفي على المرأة أنوثة فائقة.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أجمل عطور الباتشولي، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Vilhelm Parfumerie Stockholm 1978 Eau de Parfum

إنه أحد أرقى العطور التي ترتكز في تركيبتها على الباتشولي، وهو يتميز برائحته الدافئة التي ستجعلك في مزاج الصيف حتى لو كان الجو بارداً جداً، مما يجعله مثالياً لأيام الشتاء. كما أنه عطر ذو رائحة مهدئة ونابضة بالحياة في الوقت نفسه. يحتوي هذا العطر، إضافة الى الباتشولي، على الفلفل الأسود واللوز وقشر الليمون وإكليل الجبل والعنبر الأسود...

Vilhelm Parfumerie Stockholm 1978 Eau de Parfum



Tom Ford White Patchouli

قلب هذا العطر الراقي من توم الفورد، هو الباتشولي، إلا أنه ممزوج مع الزهور البيضاء الأنيقة والفاخرة، والأخشاب، والبخور، مما يجعل رائحته دافئة وحارة في الوقت نفسه. وهو عطر حديث ذو تأثير كلاسيكي متطور، مخصص للرجال والنساء، وذو رائحة جذابة تخطف الأنفاس. فإذا كنت من محبات عطور الباتشولي، ننصحك بتجربة هذا العطر.

Tom Ford White Patchouli



Byredo Bibliothèque Eau de Parfum

هذا العطر الراقي من علامة Byredo، أُطلق بإصدار محدود، ويتميز برائحته الأنثوية الجذابة، التي تعود الى رائحة الباتشولي التي تسيطر على مزيج النغمات التي يحتوي عليها. حيث تمنحه المكونات العليا من الخوخ والبرقوق رائحة قوية، فيما قاعدته التي تتركز على الجلد والباتشولي تضفي عليه لمسة من الدفء، أما قلبه من البنفسج والفاوانيا فيمنح هذا العطر رائحة حلوة رائعة.

Byredo Bibliothèque Eau de Parfum



Dior Patchouli Impérial

يعتبر هذا العطر أحد عطور الباتشولي القوية والمركزة المصممة للرجال والنساء على حد سواء، وهو عطر شرقي – خشبي تم إصداره عام 2018. مقدمة العطر من البرغموت واليوسفي، وقلبه من القرفة والورد، أما قاعدته فتتكون من الباتشولي والعنبر وخشب الصندل وخشب الأرز والفانيليا والتونكا...

Dior Patchouli Impérial



Chanel Coco Mademoiselle

يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً من الأخشاب والبرغموت والورد، الذي يجعله واحداً من أكثر العطور العالمية غموضاً وإثارة. أما سر جماله فيكمن في رائحة الباتشولي التي ستجعلك قادرة على مواجهة أي شيء بكل ثقة وقوة، وبالتالي لن تحتاجي منه إلا القليل للخروج الى أي مناسبة بإطلالة تأثر القلوب.

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Chanel Coco Mademoiselle

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