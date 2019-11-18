الامارات | «عودة إلى الجمال» في «مؤسسة العويس» الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة إلى الجمال» في «مؤسسة العويس» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غد، معرضاً فنياً بعنوان «عودة إلى الجمال» للفنان المصري فريد فاضل، في قاعة المعارض الكبرى في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

وستشهد فعاليات افتتاح المعرض، ندوة تشكيلية عن منهج وفلسفة الفن لدى فاضل، الذي

يتبع منهجاً متفرداً في تناوله للواقعية، إذ يكثف الشحنة العاطفية في لوحاته ليصبح المشاهد جزءاً لا يتجزأ من الحوار الإبداعي في لوحات الفنان النابضة بالحياة، فهو يرصد حركة البشر في بيئاتهم المتعددة، ويلتقط بمهارة تلك اللحظات التي تمجد الحياة، وتقدس العمل، ويحولها إلى طاقة فنية غنية بالمعنى ومليئة بسحر الواقع. يشار إلى أن فريد فاضل ولد في مدينة أسيوط بوسط صعيد مصر عام 1958، وأقام أول معرض فردي للوحاته الفنية عام 1973، ودَرس فنون عصر النهضة في إيطاليا، أقام أكثر من 60 معرضاً للوحاته داخل مصر وخارجها، ووضع أربعة كتب هي: «أمثال وأقوال»، و«البحث عن النوبة»، و«مصر.. رحلة فنان» و«سلفاتور موندي»، وحصل على جوائز عدة في الرسم والتصوير.