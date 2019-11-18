الامارات | النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة

شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة، لأن الإحليل لديهن أقصر، ما يتيح للجراثيم الفرصة للوصول إلى المثانة على نحو أسرع.

وأوضح المعهد الألماني أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في آلام أسفل البطن، وكثرة التبول مع الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول وعكارة البول والرائحة الكريهة للبول. ويمكن أن يؤدي التهاب المثانة إلى مضاعفات، خصوصاً لدى الذين يعانون ضعف المناعة أو مشكلات بالكلى، إذ يمكن أن يصاب المرء بالتهاب حوض الكلى أيضاً. لذا ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت الأعراض المميزة لالتهاب المثانة مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الحمى والغثيان والقيء وآلام في منطقة الكلى.