بعد اتهام مذيعة.. ما حكم الدين على المرأة التي تجمع بين زوجين ؟

اتهم طبيب بشري وممثل، زوجته التي تعمل مذيعة بقنوات النيل المتخصصة بالجمع بين زوجين، مؤكدًا أنَّه اكتشف عدم صحة وثيقة زواجه منها، وأنَّه تزوج منها عن طريق مأذون أحضرته هي من مدينة "شبين الكوم" بمحافظة المنوفية.

وتقدم الزوج ببلاغ ضد المذيعة، لتضرره من زوجته لجمعها بين زوجين، الأمر الذي دفع النيابة للمطالبة بفحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

الدين يوضح حكم الشرع في حال ثبوت المرأة للجمع بين زوجين

من جانبه، أوضح أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الجمع بين زوجين لا يجوز شرعًا، وفي حالة ذلك يُعتبر زواجا فاسدا غير صحيح، كما أنها تعتبر واقعة زنا، ويجب تطبيق عقوبة الجلد لأنها تعدت على حدود الله.

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وتابع "مدكور" لـ "هُن" أنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بما حدث، فليس عليه ذنب في ذلك، ويجب عليه تطليقها على الفور وليس لها حقوق مادية لأنها ارتكبت إثما كبيرا.

أما إذا طلقها الزوج الأول، فانقسم جمهور الفقهاء بين حقوقها المادية، فرأى البعض أنه ليس لها حقوق لأنها ارتكبت إثما كبيرا، أما البعض الآخر رأى أنه رغم الإثم لكن تحصل المرأة على النفقة المادية.

يذكر إنه من المقرر أنَّ تستدعي الزوجة لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها.