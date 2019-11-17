للمساحات الصغيرة.. أفكار عملية لتصميم غرف نوم مثالية للضيوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يستضيف البعض عدد من الأشخاص بين الحين والآخر في منزلهم، ولكن لا يمتلك مساحات كبيرة لذلك، لذا نستعرض لكم بعض الأفكار التي ستساعدكم على إنشاء غرفة للضيوف بأفضل مساحة ممكنة، بحسب ما ذكره موقع "أسيا وان".
_بجانب النافذة
استغل المساحة الموجودة تحت النوافذ، وضع فيها "كنبة سرير" فهي عملية ليس للضيوف فقط ولكن لك أيضًا.
يمكنك إضافة أدراج في هذه الكنبة واستغلالها في التخزين، سواء للكتب أو الأوراق المهمة وغيرها.
_السرير السحري
إذا لم تكن تمتلك مساحة كافية بجانب النافذة، يمكنك تصميم سرير سحري يسهل طيه بداخل الحائط، ويمكنك إضافة ستارة لمنح ضيوفك مزيد من الخصوصية.
_أدراج التخزين
يمكنك تنفيذ مساحة تخزين مربعة أو مستطيلة الشكل، بحيث تمكنك من وضع مرتبة في الجزء المسطح أعلاها.
_غرفة الملابس
يمكنك وضع سرير خاص لضيوفك في غرف الملابس لاستغلال المساحة جيدًا، واحرص على وضع السرير بعيدًا عن أدراج تخزين الملابس لمزيد من الخصوصية.
_سرير علوي
تستطيع خلق مساحة لسرير إضافي من خلال وضع السرير بأعلى الغرفة أي بالقرب من السقف، ويمكنك الاستفادة من المساحة بالأسفل وتحويلها إلى مساحة للعمل.
_طابقين
إذا كان لديك الكثير من الضيوف يمكنك تنفيذ سرير من طابقين في غرف النوم المخصصة للأطفال والضيوف.
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