عدم تناول الأرز وممارسة الرياضة .. 6 خرافات شائعة عن مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض شيوعًا، والتي تؤثر سلبًا على صحة المريض بشكل كبير، ووصل عدد المصابين بالسكر في مصر إلى 39 مليون شخص، إذ يحدث مرض السكري عندما يصبح محتوى الجلوكوز في جسمك والمعروف أيضًا بـ"سكر الدم" مرتفعًا بنسبة كبيرة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، بعض الخرافات والمعلومات المغلوطة حول مرض السكري، بحسب ما ذكره موقع "إنديا إكسبرس":

-تجنب تناول الأرز

تعتبر هذه الفكرة من الخرافات الأكثر شيوعًا عن مرض السكري، ويعتقد أصحاب هذه الخرافة أن المصاب لا يجب أن يتناول الأرز.

وبحسب الموقع الهندي، فإن الأرز مثل أي مكون غذائي، يجب تناوله بشكل متوازن مع الوجبات والمكونات الأخرى، للحصول على كميات معتدلة من الكربوهيدرات.

-مرض السكري من النوع الثاني يصيب أصحاب الوزن الذائد

من المعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم وحدهم المعرضون للإصابة بمرض السكري، ولكن هذا غير صحيح.

وكشفت إحصائية غير رسمية، أن عدد كبير من المصابين بداء السكري، وزنهم طبيعي، بل أن بعضهم حتى يعاني من النحافة.

- مرض السكري يحدث بسبب ضغوط الحياة

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بالرغم من أن الضغط العصبي هو المتهم الأول في الإصابة بمرض السكر، لكنه ليس السبب الرئيسي والمباشر لهذا المرض.

كما أن سوء النظام الغذائي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر، خاصة وأن البعض يتناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، دون ممارسة للرياضة.

-أدوية السكر تدمر الكلى

يعتقد البعض أن الكلى تتأثر كثيرًا بتناول دواء السكري، وهو سوء فهم شائع يجعل البعض يرفضون تناول الدواء المطلوب.

ولكن على مريض السكري اختيار دوائه بعناية من خلال استشارة الطبيب المعالج.

-النظام الغذائي والرياضة يسيطران على السكر

يعتقد البعض أن الرياضة والنظام الغذائي وحدهم قادرون على السيطرة على مرض السكر، ولكن هناك حاجة دائمة إلى العلاج.

- النوع الثاني غير ضار

يميل البعض للاعتقاد أن النوع الثاني من السكر غير ضار، وكثيرًا ما يتجاهلون أعراضه والأدوية الخاصة به.

وفي الحقيقة لا يوجد نوع أقل ضرر من نوع أخر لهذا المرض، لأن الإهمال في كل الحالات قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.