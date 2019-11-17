إطلالات النجمات: إليسا تتألق بفستان قصير.. ونجوى كرم بالمخمل الروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة من تخطف الأنظار، بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها.

ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات أمس.

إليسا بفستان أسود قصير

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لحفل العشاء الخيري بمركز سرطان الأطفال، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، باللون الأسود بقماش الباييت، دون أكمام، وتميز الموديل بالنقوش والزخارف والحبيبات البراقة.

وأكملت إطلالتها بتصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياج بألوان النيود ورسمة عيون سموكي، واعتمدت حذاءً كلاسيكيًا كعب عالي باللون الأسود.

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أحلام بإطلالة من توقيع زهير مراد



تألقت الفنانة أحلام خلال الحلقة الأولي من العروض المباشرة في برنامج " The Voice"، بفستان باللون الذهبي الهادئ، مزين بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، بأكمام طويلة، واتسم الموديل بصيحة الشراشيب المنتشرة على التصميم بشكل عشوائي، بتوقيع مصمم الأزياء العالمى "زهير مراد"

ونسقت مع الإطلالة حذامًا رفيعًا بنفس لون الفستان لإبراز منطقة الخصر، واختارت صندل باللون الذهبي النحاسي مزين برباط الكاحل.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا بدرجات الألوان الترابية والذهبي، وتصفيفة شعر مرفوع ومنسدل للخلف.

نجوى كرم بالمخمل الروز:



ظهرت الفنانة نجوى كرم بإطلالة مونوكروم أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا من المخمل الروز المائل للذهبي، وتميز الموديل بصيحة الكم الواحد "One Shoulder"، ومزين بالشراشيب من الأسفل.

ونسقت مع الإطلالة عقد "Chocker" من نفس خامة ولون الفستان، واختارت تصفيفة الشعر الويفي الواسع، مع مكياج بألوان الكاشمير ورسمة عيون سموكي.

سميرة سعيد بإطلالة شبابية:



ظهرت سميرة سعيد خلال الحلقة الأولي من العروض المباشرة ببرنامج " The Voice"، بفستان ميدى، باللون الأسود، برسمة قلوب من الأعلى ومزين برسومات وألوان متداخلة كالأزرق الغامق والتركواز، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب

واعتمدت سميرة سعيد تسريحة شعر عصرية، من خلال ترك خصلات شعرها منسدلة بتموجات ناعمة من الأعلى، مع وضع مكياج حيوي بألوان الروز، ورسمة عيون سموكى جريئة.