وفاة هيثم أحمد زكي غامضة والسبب لم يحدد بعد.. تقرير الطب الشرعي كشف تطورات جديدة والنيابة تواصل التحقيق

قالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة العامة في مصر تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي قبل أسبوعين.

وتواصل النيابة تحقيقاتها حول وفاة الممثل المصري، في ضوء التطورات الجديدة التى شهدتها القضية، بحسب تقارير مصرية محلية.

وباشر فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق حول وفاة هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر/تشرين الجاري، داخل فيلاته فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

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ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في عمر الـ 35، وتبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التليفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.