قبل خلعها للحجاب.. أعمال ظهرت فيها صابرين بـ"الباروكة"

تلجئ الفنانات أحيانًا لارتداء الشعر المستعار "البواريك" أثناء أداء أدوارهن الفنية، وتعد الفنانة صابرين واحدة ضمن أبرز هؤلاء النجمات اللائي اعتاد جمهورها على رؤيتها بالشعر المستعار، نظرًا لأن معظم أدوارها في السينما والدراما كانت تتطلب ظهورها بشعرها.

وهذا قبل أن تُقدم الفنانة صابرين، اليوم، على خلع الحجاب نهائيًا.

ورصد هُن أبرز الأعمال التي ارتدت فيها صابرين "الباروكة"، والتي كان آخرها مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي ارتدت فيه باروكة سوداء.

شيخ العرب همام

كان مسلسل "شيخ العرب همام" أول مسلسل تقدمه صابرين مرتدية الباروكة بدلا من الحجاب، بحجة أنها بذلك لا تكشف شعرها، وتوالى ظهورها في المسلسلات مرتدية الشعر المستعار.

ومع كل ظهور تعرضت صابرين لحملة انتقادات واسعة، واتهمها البعض بأنها لا تحترم الحجاب، حيث ظهرت في بعض المشاهد بباروكة صفراء داكنة، في استجابةٍ لطلب المخرج، الذي أقنعها أنه من غير المنطقي أن ترتدي الحجاب في المشاهد التي تصوّرها في بيتها، وقدّم لها الباروكة كحل بديل.

دكتور أمراض نساء

أدت صابرين أكثر من 90% من مشاهدها بمسلسل "دكتور أمراض نسا" الذي يشاركها بطولته مصطفى شعبان، مستعملة الشعر المستعار "الباروكة"، واستخدمت أكثر من نوع باروكة على غير عادتها حيث أنها كانت تستخدم نوعًا واحدًا في المسلسلات التي قدمتها وهي ترتدي باروكة، حيث ارتدت واحدة بنية اللون وطويلة وأخرى صفراء قصيرة والثالثة سوداء قصيرة.

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الشك

وارتدت صابرين باروكة سوداء قصيرة، خلال دورها ضمن أحداث مسلسل "الشك" الذي يجمعها لأول مرة مع الفنانتين رغدة ومي عز الدين.

وتعرّضت الفنانة لموقف محرج إذ أنها أثناء تصوير أحد المشاهد، سقطت الباروكة في مشهد عراك، وهو ما اضطر المخرج محمد النقلي إلى إعادة تصوير المشهد، بعد أن عادت صابرين إلى الكوافير الخاص بها في الاستوديو لتثبيت الباروكة، ما أشعرها بالإحراج، ما دفعها للاعتذار للمخرج على تعطيل مشهدها.

أفراح القبة

شاركت صابرين في مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وقامت بدور حليمة الكبش، الذي خطف الأنظار خلال عرضه، وارتدت شعرًا مستعارًا باللون الأسود، وكانت علقت على الجدل المستمر حول تمثيلها بالشعر المستعار بدلاً من خلع الحجاب، قائلة: "الكلام عن (الباروكة) يضحكني، ونجاح الشخصية التي أجسدها في كل عام تسبب في نسيان الناس للأمر".

صابرين تخلع الحجاب

ونشرت الفنانة صابرين، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، وظهرت في الصورة بدون حجاب.

وحظت الصورة على أكثر من 2000 تسجيل إعجاب، من قبل متابعيها، حيث تفاجئ العديد من متابعيها متسائلين: "انتي قلعتي الحجاب؟".

وأبدى العديد من نجمات الوسط الفني فرحتهم بالقرار، حيث هنأتها الفنانة سهير رمزي، قائلة: "ما شاء الله قمر حبيبتي"، وعلقت منى زكي: بـ"مبروك"، من جانبها كتبت الفنانة نشوى مصطفى: "قمراية صاحبتي حبيبتي يا صابرين، شكلك هو دورك في أبو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".