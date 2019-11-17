"كانت حالتي النفسية مش حلوة".. صابرين تتحدث عن سبب ارتداءها الحجاب

فاجئت الفنانة صابرين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهرت من خلالها بشعرها، متخلية عن الحجاب نهائيًا، التي اعتادت ارتداءه لسنوات، وعن الباروكة التي باتت تظهر بها مؤخرًا في العديد من الأعمال الدرامية.

وكانت الفنانة ارتدت الحجاب منذ سنوات عِدة، حيث كانت تظهر في العديد من المحافل، والمناسبات الفنية، والمهرجانات بالحجاب التقليدي، أو "التربون" قبل أن تظهر فيما بعد بالشعر المُستعار "الباروكة" ومن ثم نزع الحجاب.

صابرين تكشف سبب ارتداءها للحجاب

كانت الفنانة صابرين، تحدثت من قبل عن سبب ارتداءها للحجاب، وذلك في حوار سابق لها مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأكدت "صابرين" إنها رأت رؤى، خلال وقبل تصويرها مسلسل "أم كلثوم"، ومن ثم اتخذت القرار لعدة أسباب، قائلة: "بعد المسلسل قعدت في البيت وفكرت أنا بعمل أيه، وحالتي النفسية كانت مش حلوة".

وتابعت: "كنت بهرب إلى الله، ومش عاوزة حاجة غير الراحة والسكينة ورضا أبويا وأمي".

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يذكر أن الفنانة ظهرت بشعر بدرجات اللون الأصفر، دون مكياج، وحظت صورها على أكثر من 2000 تسجيل إعجاب، من قبل متابعيها، حيث تفاجئ العديد من متابعيها متسائلين: "إنتي قلعتيه إنتي كمان"، "إنتي قلعتي الحجاب".

وأبدى العديد من نجمات الوسط الفني فرحتهما بالقرار، حيث هنأتها الفنانة سهير رمزي، قائلة: "ما شاء الله قمر حبيتي"، وعلقت منى زكي: "مبروك"، ومن جانبها كتبت الفنانة نشوى مصطفى: "قمراية صاحبتى حبيبتى ياصابرين شكلك هو دورك في أبو العلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".