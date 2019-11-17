طرح فستان الأميرة ديانا الذي ارتدته في رقصتها مع جون ترافولتا للبيع

يقف النجم الشاب متوترا فهو على وشك أخذ خطوة غير محسوبة، التقط أنفاسه وذهب بخطوات واثقة إلى السيدة الأجمل دون أي مجهود وقد جذبت الأنظار بفستانها وسط حفل العشاء الضخم داخل البيت الأبيض، وسألها إذا كانت ترغب في أن تشاركه الرقص، فوافقت بنظرتها الساحرة، لتكون تلك قصة الرقصة الأبرز التي جمعت أميرة القلوب الراحلة ديانا والممثل الأمريكي جون ترافولتا، في البيت الأبيض عام 1985.

الفستان الأزرق الذى ارتده أميرة ويلز في حفل البيت الأبيض سيعرض للبيع مقابل 350 ألف جنيه استرليني، وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل"، حيث أبهرت الحضور بالفستان الذي حمل توقيع فيكتور إدلشتاين، أثناء رقصهاعلى موسيقى فيلم "Saturday Night Fever" مع الممثل جون ترافولتا الذي وصف الأمر بـ"القصص الخيالية".

وظهرت الأميرة بالفستان في حوالي 4 مناسبات أخرى منها زيارة إلى النمسا عام 1986، وحضرت به حفلا في دار الأوبرا الملكية عام 1991، بالإضافة إلى الصورة البورتريه التي التقطها لها اللورد أنطوني.

قبل شهرين فقط من وفاتها، قامت الأميرة ديانا ببيع الفستان في مزاد علني مقابل 420 ألف جنيه استرليني، لجمع أموال لصالح إحدى الجمعيات الخيرية لعلاج مرض الإيدز، وعرض الفستان للبيع مرة أخرى من قبل شركة "Kerry Taylor Auctions" للمزادات في لندن والتي وصفت الفستان بـ"واحد من أكثر فساتين ديانا شهرة"، بمبلغ مبدئي 350 ألف جنيه استرليني، ومن المقرر أن يبدأ بيع الفستان في 9 ديسمبر المقبل.

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وقالت لوسي بيشوب من شركة مزادات "كيري تايلور": "هذا هو بالتأكيد ثوبها الأكثر شهرة، فى صورتها وهي تدور في حلبة الرقص ويمسك بيدها الممثل الوسيم جون ترافولتا في حلبة الرقص، وهو ما تسبب في ضجة كبيرة ذلك اليوم.

وتابعت "بيشوب" وفقا لـ"ديلي ميل": "البروتوكول الملكي طلب منها أن ترتدي ملابس مريحة للغاية، ولكن هذا الثوب مثير للغاية يذكرنا بهوليوود القديمة، لقد كان اختيارًا جريئًا وناضجًا لمثل هذه الأميرة الشابة، وقد أبهرت الجميع في تلك الليلة".