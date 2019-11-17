مي سليم تسأل الجمهور عن لون الفستان الذي ترتديه في مهرجان القاهرة

عدد كبير من نجمات الوطن العربي يستعددن في الوقت الحالي من أجل التحضير لإطلالة مميزة في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي من المنتظر أن ينطلق الأربعاء المقبل في دار الأوبرا المصرية.

وسألت الفنانة مي سليم جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عن لون الفستان الذي ترتديه خلال حفل افتتاح المهرجان، وكتبت مي سليم عبر حسابها: "إيه أكتر لون ممكن يكون حلو عليا اللبس فستان عشان مهرجان القاهرة الدولي؟".

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يذكر أن الفنانة مي سليم من الفنانات التي تتواصل دوما مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكانت نشرت في أكتوبر الماضي صورة جديدة لها وشقيقتها من مرحلة طفولتها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، معلقة: "أنا وميس".