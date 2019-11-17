خواتم الخطوبة من الحجر الملون الأكثر مبيعاً حول العالم

بمجرد ذكر خاتم الخطوبة، تتبادر للأذهان بعض الماركات العالمية من المجوهرات، والتي لم يكن الفابرجيه واحدًا منها، حيث تشتهر بالألوان الجريئة والتصاميم الخيالية.

تلك الخواتم صممت بعيدًا عن كلاسيكية الخاتم السوليتير المصنوع من الماس الأبيض، لذلك ليس من المستغرب أن يكون هو المطلوب رقم واحد في حفلات الزفاف.

خاتم فابرجيه من الذهب الأبيض المرصع بالزمرد والماس، وخاتم من الذهب الأبيض مع الياقوت الأزرق.

يطلق عليها اسم "ثلاثة ألوان من الحب"، من الفابرجيه الملون بجرأة لتنطلق مجموعة جديدة من خاتم الخطوبة المرصع بالماس من الذهب الأبيض أو الوردي لحفلات الزفاف، تلك المجموعة الرائعة تتلألأ بالياقوت الأحمر والياقوت الأزرق والزمرد، وهي مرصعة بعناية داخل الذهب لتعزف قصة الحب.

كما تضم تلك الخواتم، الأحجار الكريمة الملونة التي تشعل نيران الحب.

وقد أطلقت حملة الإعلان عن خاتم فابرجية تحت شعار "كلمات الحب الجميلة"، ليتشارك الأزواج قصة الخطوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدل على الجهود المبذولة المستمرة لأصحاب العلامة التجارية لجذب جمهورها من الشباب

أحد تلك الخواتم المميزة هو خاتم الخطوبة "جورجينا بويس ديكو"، والذي يتكون من 18 قيراطاً من الذهب الأبيض و1.74 قيراطاً من الزمرد الكولومبي المحاط بالماس، وقد أطلق العنان لتصميم الخاتم ليروي عطش الباحثين عن التجديد، وحب التميز عند المرأة، ولن يختلف كثيرًا عن المتعارف عليه من شكل خواتم الخطوبة من الماس الأبيض.

وبالفعل، أصبحت الأحجار الملونة الأكثر شيوعًا بين العرائس الحديثة، كما يقول أصحاب محلات المجوهرات في لندن، حيث قالوا: "نعتقد أن المرأة أصبحت أكثر ميلًا لارتداء المجوهرات الملونة، مما كانت عليه في السابق".

كما لاحظنا أن خواتم جورجينا بويس، هي الأكثر مبيعًا من بين خواتم الخطوبة الأخرى.

خاتم آخر يحظى بإقبال كبير، هو خاتم الخطوبة مينغ من الذهب المرصع بالياقوت والفيروز والماس.

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فالإقبال الكبير على خواتم الخطوبة المرصعة بالحجر الملون، يعكس رغبة العملاء المتزايدة في امتلاك شيء فريد من نوعه.

ويقول أصحاب محلات الجواهر في نوتينغ هيل، مرورًا بمينغ لامبسون، التي تسعى لتقديم تشكيلة من الأحجار الكريمة المتفردة من جميع أنحاء العالم بتصميمات رائعة، إن "خاتم الماس الأبيض، حتى لو كان التصميم غريباً وغير تقليدي أصبحت الأكثر رواجاً حالياً".

خاتم آخر يحظى بإقبال هو خاتم "كيكي ماكدونو 18 قيراط"، وهو مصنوع من الذهب الأبيض المرصع بالماس والمرجان.

وتباع خواتم كيكي ماكدونو في ميدان سلون وسط لندن، وتتمتع هذه المجموعة من خواتم الخطوبة الملونة بجاذبية تجعلها تجتذب العرائس، ويقول صاحب المحل الشهير: "هناك ميل كبير لاختيار خاتم الخطوبة المرصع بالأحجار الملونة، خاصة عند الزواج مرة ثانية لأن الناس يبحثون عن شيء مختلف تمامًا".

كما يوجد خاتم "هاتي ريكاردز" المرصع بألوان قوس قزح، وبصرف النظر عن الاتجاهات الفردية، هناك أسباب أكثر عملية لاقتراح الزمرد، والياقوت، والياقوت الأزرق وغيرها من الأحجار الكريمة الملونة، حيث إنها أكثر جاذبية وإثارة، وتعبر عن تميز صاحبه.

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