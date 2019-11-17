مؤسس "هي والمجتمع": إشادات دولية بتمكين المرأة المصرية

قالت نهى المأمون رئيس مبادرة هي والمجتمع، إن أكبر عدد من التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان كانت متعلقة بالتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة المصرية، وكذا حماية النساء من التحرش والاعتداء الجنسي على النساء بما فيه الاغتصاب في إطار الزواج.

وأضافت في بيان، أنه على الرغم من أن المعدل الأعلى من التوصيات قد جاءت فيما يتعلق بالمرأة، إلا أن أعلى معدلات التعليقات الإيجابية أيضا حمورت حول التمكين السياسي للمرأة من خلال حصص المقاعد في المجالس الشعبية المنتخبة والتمكين الاقتصادي للمرأة عبر برامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية التي تنفذها مؤسسات الدولة.

وأكدت أن التقييم الإيجابي من أغلب دول العالم بالأمم المتحدة عكس الجهود التي تبذلها الدولة لضمان حقوق متساوية للمرأة في مصر.