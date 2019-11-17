"ضربتها على وجهها وحاولت نزع الحجاب".. اعتداء على سيدتين مسلمتين في تركيا

تعرضت سيدتان محجبتان، للاعتداء بأحد شوارع تركيا، في مشهد وثقته إحدى الكاميرات، أظهر سكوت المارة، وعدم تدخلهما للدفاع عن السيدتين.
وبحسب المقطع المتداول، أظهرت اللقطات، توجه إحدى السيدات، للسيدتين المحجبتين، حيث اعتدت بالضرب على وجه إحداهن، وحاولت نزع حجابها، وسط صدمة وذهول الأخيرة.
وأوضح المقطع عدم تدخل المارة، أو أفراد للأمن لحماية السيدتين، ووقوفهما في مشهد المُتفرج فقط.
وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فإن الواقعة تمت في حي كاراكوي بمدينة إسطنبول التركية.
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