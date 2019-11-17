قد يسبب زيادة الوزن.. نصائح لتناول العسل عند اتباع الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يحتوي العسل على فوائد صحية عديدة، ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، كما يعد مصدرًا غنيًا بالسعرات الحرارية، وبالتالي فإنه قد يكون له تأثيرات سلبية على متبعي الدايت له.

وتضم ملعقة كبيرة من العسل حوالي 64 سعرًا حراريًا، أي 5% من إجمالي السعرات الحرارية التي يجب تناولها لدى متبعي الدايت الذين يحصلون على 1200 سعر حراري يوميًا، بينما تمثل تلك الملعقة من عسل النحل حوالي 3: 4% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها أصحاب الحميات الغذائية الذين يتناولون 1500-1800 سعر حراري يوميًا.

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