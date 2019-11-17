للرجل..البلوفر ذو الياقة العالية أحدث صيحات موضة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمثل البلوفر ذو الياقة العالية نجم الموضة الرجالي في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح الرجل إطلالة أنيقة وإحساسا بالدفء.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية سونيا جراو أن البلوفر ذا الياقة العالية يأتي هذا العام مصنوعا من صوف المارينو الفاخر أو الكشمير الفاخر، مشيرة إلى أن هذه الخامات الوثيرة تمتاز بطابع أنيق فخم من ناحية، وتتناغم مع إطلالة الطبقات المتعددة بفضل نحافتها من ناحية أخرى.
وأضافت جراو أن البلوفر ذا الياقة العالية يكتسي بألوان محايدة كالبيج والرمادي والأسود أو يتألق بألوان زاهية كالأصفر، مشيرة إلى إمكانية الحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار من خلال تنسيق الألوان المتباينة مع بعضها البعض.
فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق بلوفر يزهو باللون الأصفر مع بليزر يكتسي باللون الرمادي، بينما يمكن تنسيق بلوفر يكتسي باللون البيج مع بذلة تتألق باللون النبيذي.
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