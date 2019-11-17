يظهر بعد البلوغ.. مشكلات تستوجب زيارة الطبيب بسبب ضرس العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يعتبر ضرس العقل أخر الضروس التي تظهر في الفك، ويطلق عليه هذا الاسم بسبب نموه في سن البلوغ والنضج لدى الشباب، وعادةً ما يحتاج هذا الضرس إلى الرعاية والتنظيف باستمرار بالفرشاة والمعجون مثل بقية الأسنان.
ويبدأ ضرس العقل في الظهور في عمر 17-21 عامًا، ويقع في الجزء الخلفي من الفك، ولا يعد ضرسًا واحدًا، بل 4 ضروس (2 في الفك العلوي يمينًا ويسارًا- 2 في الفك السفلي يمينًا ويسارًا)، ليكتمل عدد الأسنان بالفم ويصل إلى 32 سنًا وضرسًا.
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